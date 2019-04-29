台印強化技職教育交流　首屆專題研討會聚焦科技

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）教育部與全印度技職教育協會近日舉辦首次印度－台灣專題研討會，聚焦智慧機械領域，希望強化技職教育合作交流，並讓印度學生有機會到台灣實習和學習。

中央社報導，印台專題研討會（India-Taiwan Seminar）以「台灣智慧機械：產學合作」為主題，由國立虎尾科技大學國際事務處副國際長陳立緯、國立勤益科技大學助理教授吳修明，及亞洲大學資訊電機學院院長連耀南介紹各自學校在智慧機械、人工智慧（AI）和智慧醫療等各方面的研究發展，分享學校如何培育人才及產學合作的實際經驗。

管理印度一萬多所技職院校800萬名技職教育學生的全印度技職教育協會（All India Council for Technical Education, AICTE）對外公布這場研討會後，吸引全印度超過60所技職院校報名，共有德里科技大學等近30所技職院校校長和代表與會。

駐印度代表田中光致詞時，介紹台灣在智慧工業及人工智慧等領域的發展及台灣多個城市入榜世界十大智慧城市的成就，並期許這場研討會能促成台印技職合作，為雙方在智慧領域的探索與合作舖好道路。

全印度技職教育協會顧問庫瑪（Rajive Kumar）則表示，台灣在科技與製造領域表現傑出，尤其在資訊科技、半導體與智慧領域，期許這場研討會能促成台印技職教育合作與交流，更提供印度學生到台灣實習和學習及培訓印度技職教師的機會。

在簡報時，台灣3所大學代表向印度技職院校代表介紹學校國際學生招收、交換與獎學金方案，虎尾科技大學更介紹僱用國際教授與教師的相關方案與薪資水準，與會的印度技職院校代表紛紛提問並探索合作可能性。

此外，駐印度代表處科技組長陳和賢也說明台印科技合作計畫方案，鼓勵與會學者踴躍申請，讓這次研討會內容可透過科技合作計畫加速實現。

包括印度拉賈蘭巴舖技術學院（Rajarambapu Institute of Technology）主任庫卡妮（Sushma S. Kulkarni）在內等多位技職院校與會代表都認為，台灣技職教育擁有高科技實習設施和技術，以及良好的產業合作與學生實習機會，期待這樣的研討會繼續舉辦，成為台印技職教育合作交流平台。

負責承辦這次研討會的教育組組長陳立穎表示，教育部新南向政策在印度除了透過教育展介紹台灣教育外，為深化長期合作關係，駐印度代表處教育組今年度籌劃以專題聚焦的討論會形式，期盼吸引印度相同領域的各校學者專家共同參與討論，著重實質學術交流意義。

陳立潁說，上述構想獲全印度技職教育協會主席夏哈拉布德 (Anil D. Sahasrabudhe）高度讚賞，雙方在商談一個月後於今天舉辦研討會，未來雙方可望擇定主題持續辦理系列研討會，深化雙邊交流關係。