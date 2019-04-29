賴清德：不擔心佛系選舉　勿輕忽選民要高格調選舉的決心

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）前行政院院長賴清德今（29）日在臉書直播「午餐閒談」強調初選「君子之爭」，相信台灣選民想要乾淨選舉，也以他過去台南市長選舉經驗，不擔心他「佛系選舉」會被邊緣化，相信君子之爭能讓他贏得這場初選，並在大選取得勝利。

賴清德在臉書直播「午餐閒談」上鼓勵民眾閱讀他的新書《用行動帶來希望》，了解他的看法與做事態度，以及他在台南市長及行政院長任內完成的工作。直播中，賴清德自提網友問題是否會因「佛系選舉」風格而被邊緣化？賴指出，佛者是「說好話、讀好書、行好事、做好人」，而這與他的「五不原則」君子之爭的理念是互相吻合。

賴表示，君子之爭背後意義就是「理念之爭」，而非打群架，他也相信真正的力量在民間。他要大家回頭看看，早在台南市長選舉爭取連任時，當時面對國民黨的府院大軍，他即採取這樣的策略：沒有總部、宣傳車、看板、插旗、及造勢活動。當次選舉，他取得高達72.9%的得票率。

因此他也呼籲，外界勿輕忽選民想要一場高格調選舉的決心、撇除意識型態對抗，務實面對台灣的問題。他也相信，這場初選力行君子之爭，終能爭取國人支持實事求是的賴清德，讓其代表民進黨爭取2020總統大選，他有信心，能夠贏得這場初選。另外，他也呼籲他的支持者恪守君子之爭，不要攻擊及謾駡。

被網友問到郭台銘近日評論「為何中國人要打中國人？」「要把省下來的國防預算拿去全球發展科技」，賴清德回應，要在中國未放棄武力攻打台灣之際，依此做法發展經濟是「穩死」，看看港澳經驗就明白，更何況所謂九二共識也沒有中華民國的發展空間，因此，專注經濟發展結果，就是讓中國收割。

賴清德最後強調，2020立委競選會也盡全力輔選黨內立委，強調2020民進黨不能輸。