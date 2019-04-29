英雄出少年！台灣之光林芮安封「最速女」　世界疊杯快手奪冠

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣13歲的國中生林芮安，日前參加「2019西班牙競技疊杯世界盃錦標賽」，以1.660秒奪下不分齡挑戰賽冠軍，被封為「最速女王」，一人鍍雙金為國爭光。

英雄出少年！林芮安昨（28）日出征「2019西班牙競技疊杯世界盃錦標賽」，與同場來自21國共285名高手競賽，先在13-14歲女生組「個人3-3-3」項目奪冠，再入選不分齡賽，結果以1.660秒再奪不分齡挑戰賽冠軍，一人鍍雙金為國爭光。

今年台灣隊共由4人組成，除了林芮安以外，分別為新竹女中侯薰雅、高雄科技大學學生薛郁瀠，與中華競技疊杯運動推廣協會A級教練蘇詩婷，其中，林芮安為年紀最小的選手。

自由報導，中華競技疊杯運動推廣協會黃怡蓁指出，林芮安先是挑戰13-14歲女生組個人3-3-3項目，要將3組各3個杯子的杯組疊成三角形再收合，林芮安先以1.660秒奪冠；比賽結束後，她除是該單項金牌外，大會更公佈她的成績是「個人3-3-3項目」最佳績，可以進入不分齡挑戰賽（SOC），由於年僅13歲，表現令全場驚豔。

黃怡蓁說，賽前林芮安媽媽表示，並未特別要求芮安一定要有非常優異的成績，僅希望她能從中獲取寶貴經驗，享受比賽中的過程，及增加國際視野，可能就是平常心，讓選手能克服大賽的壓力且發揮出平常的實力，一躍成為世界冠軍。