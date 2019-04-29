新北市婦女會「永恆之愛」　新住民模範婆媳分享相處之道

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北市婦女會舉辦「永恆之愛」活動表揚模範婆媳，由越南籍的潘玉錢與婆婆蕭李碧桃當選，並與大家分享相處之道。

中時報導，永和區越南新住民潘玉錢20年前初嫁到台灣時，因語言和生活習慣不同一度無法融入家庭，懷孕時想吃西瓜，公公卻買了地瓜回來，讓她哭笑不得，但在婆婆蕭李碧桃和先生的疼愛下逐漸適應，更與婆婆一起當選新北市模範婆媳。

新北市婦女會近日在市府6樓舉辦了「永恆之愛」活動，表揚來自全市29區的模範婆媳，彼此交換婆媳相處之道，理事長陳吳惠純表示，時代在變，傳統三代、四代同堂，婆媳相互照顧的家庭已少見，現在是「1打1」、「1打2」，也就是當媽媽的要自己照顧小孩，因此婦女會每年透過模範婆媳表揚，希望堅守傳統的價值和美德，每對當選模範婆媳的背後都有感人的故事。

蕭李碧桃回憶20年前，專程和先生及兒子蕭信元到越南相親，第一眼就看中乖巧的潘玉錢，在迎娶進門後，因蕭家是大家族，自己身為長媳，深知當媳婦的難為，尤其雙方文化背景差異，因此特別的照顧，她的小兒子還曾提醒說，要對大嫂好一點，不要欺負人家。

潘玉錢表示，由於初期語言不通，加上飲食習慣不同，有時想家時確實會落淚，她懷孕第一胎時，非常想吃西瓜，比手畫腳了半天，公公卻買了堆地瓜回來。

蕭李碧桃說，兒子因身體略有障礙，但媳婦真誠相守，不離不棄，也幫忙經營錢緣彩券行，夫妻同心，育有二子均已就讀高中，三代同堂，和樂融融，今年過年，全家族共102人，媳婦忙著聯繫規劃餐敘活動，家族對媳婦的付出，都看在眼裡，讚譽有加。潘玉錢則感謝婆婆對她的疼愛，和家族對她的支持。