凡走過必留下痕跡！楊小濱個展「後廢墟」MOCA Cube登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北當代邀請知名詩人楊小濱舉辦個展「後廢墟主義：蹤跡與塗抹」，結合攝影以及詩文共展出24件作品，自即日起展出至5月26日止。

藝術家楊小濱出生於中國，擁有美國耶魯大學東亞系博士，已於2006年移居台灣，現任中央研究院中國文哲研究所研究員，政治大學台灣文學研究所教授，主要研究與教學領域為現當代文學、電影、理論。

展覽主題「後廢墟」是楊小濱試圖對於世界各城市街道上，可能是非法文宣的張貼，被重新塗抹、刮除，形成破敗、斑駁景象的命名，這也是吸引他以鏡頭捕捉的焦點，同時冠上弘大的「主義」兩字，戲謔式嘲諷政治及文化界上對於「主義」的濫用。

楊小濱認為，這些街景牆面被塗改的過程，與解構主義大師德希達所詮釋「蹤跡」及「塗抹」的概念不謀而合，塗抹為對歷史的刪改，但被刪改的歷史卻不經意地露出更多蹤跡，蹤跡則是掩蓋不住的歷史。

楊小濱說明，透過攝影隨機擷取日常中被遮掩的風景，凝結充滿詩意的色彩及線條的抽象構圖，搭配各式感嘆的狀聲詞彙及詩句相呼應，重新賦予作品生命張力。

近年在台灣以及中國各地舉辦個展的楊小濱，曾應邀參加2012年的台北攝影節—影像新視界、並於2016年參加西雅圖的Ekphrastic Assimilations藝術展等，曾出版觀念藝術與抽象詩集《蹤跡與塗抹》。個展「後廢墟主義：蹤跡與塗抹」已於台北當代戶外廣場貨櫃空間MOCA Cube登場。



展出作品（圖/台北當代）