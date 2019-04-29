台北當代「超音樂」特展　齊聚自由廣場高喊「未來之聲」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北當代展覽《超音樂・異聲驅動》由賴依欣策展，邀請國內外6位藝術家透過聲音，探討社會、政治、性別等社會議題，展覽自即日起展至7月7日止。

台北當代推出《超音樂・異聲驅動》展覽，邀請新銳策展人賴依欣擔綱策展人，以探索聲音的社會性、文化性和能動性為主題，提出超乎旋律之外的超音樂性的特質。

展覽邀請活躍於國內外6位藝術家，分別為台灣的王虹凱、江忠倫、來自香港的莊偉、楊嘉輝、波蘭的咖容琳娜・布瑞秋拉（Karolina Breguła）、澳洲的奈鳩・布朗（Nigel Brown），各自提出關於聲音的不同面相及切入角度，持續擴張聲音動能的各種可能性。

藝術家們藉由聲音的非物質與物質性、聲響和傳播等特質，企圖重思社會、政治、性別、階級和不同的經驗所形成的視角，如何做為其發聲主體性的組成。

走進台北當代藝術館，正門入口處裝潢成紅色的卡拉OK包廂不斷傳來反覆播放的輕快音樂，這是藝術家江忠倫的錄像作品《無人樂隊＃當代館》，以鏡頭紀錄當代館內藝術行政人員的工作日常，並邀請館員參與寫詞及錄製MV，且在現場欣賞MV的同時，觀眾也能拿起麥克風一同加入歡唱行列。

除了《無人樂隊＃當代館》，運用MV與卡拉OK手法再現美術館工作人員心聲的作品外，擅長聲音藝術創作的香港藝術家楊嘉輝也帶來二件經典的錄像作品：《消音狀況#2：消音舞獅》與《消音狀況#7：消音拳擊比賽》，提出「靜音不是沉默（或消聲）」的思考，企圖使觀眾重新想像「觀看」舞蹈與表演的「聽覺」體驗。​



布瑞秋拉創作《噪音樂器》（圖/布瑞秋拉）

波蘭籍的布瑞秋拉嘗試以參與式手法進行創作，利用館內展覽拆卸的廢棄材料，製成可發聲的《噪音樂器》作品共45件，這些樂器在展覽期間開放觀眾借用，作為參與社會抗爭示威活動中的噪音工具，讓作品透過觀眾的參與及使用進入到日常公共場域中，試圖以藝術角度宣洩出政治運動的聲音語彙。

來自澳洲的藝術家布朗現居台南，針對本展現地製作的全新錄像作品《聲響象徵：建成國中鐘樓》，以台北當代藝術館旁建成國中的鐘樓為創作啟發點，帶領校內學生共同敲響未曾使用的校鐘。影片中鐘樓對映著當代館的鐘塔，鐘聲夾帶著未來的希望沿著北方軸線傳遞至陽明山高峰，也喚起鐘樓曾作為校園內傳遞紀律的儀式性角色。

莊偉《位於未來的聲音》為一參與式行為表演作品，展間中以三頻道錄像播映藝術家曾同時於香港、光州、武漢三地，召集百位當地居民一同出聲吶喊訴說各自對未來的願景，影片中群聚的人群如一座座人體雕塑般站立，構成集體可見的區塊。

特別的是，在展覽開展(27)日，莊偉也於「自由廣場」號召民眾進行未來之聲的台北版演出，剪輯錄製完成後的影片，將在展間結合香港、光州、武漢版本共同輪播，將眾人之聲融為一體，交織成一曲對未來願景的和弦。



（影/Youtube）