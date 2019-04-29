〈財經主筆室〉長榮罷工又來 解決勞資爭議制度化不宜再原地踏步

今年2月份發生華航機師罷工7天，影響3萬多名旅客行程，當時就傳出長榮航空也可能出現空服員罷工危機，立法院交通委員會當時還一度為此進行緊急專案報告，立委也呼應該要儘快制定罷工預告期，以免造成廣大民眾心理的不安，議題目前都還停留在政府相關部門討論，傳言中長榮航空罷工事件幾乎已告成真，最快可能在端午連假第一天（6月7日）就會發動罷工，屆時對連續假期的疏運明顯將造成重大影響，台灣積極發展觀光及服務業，卻任由罷工影響民生事件一再的發生，未能儘早將相關程序透明化、制度化，官方明顯失職。

桃園市空服員職業工會近日正式宣布，確定將於5月13日至6月6日啟動罷工投票，為期25天。桃空職工目前共有5600名會員，會員包括華航及長榮的空服員，根據勞資爭議處理法，只要是會員均享有投票權，只要獲得2800張同意票（總人數的一半），便取得合法的罷工權。6月6日為罷工投票截止日，隔天是端午連假（7至9日）的第1天，工會若取得合法罷工權，很可能選在連續假期第一天來罷工，藉由影響連假的疏運，是最能引起輿論對罷工權的重視。

據統計，華航2月份的罷工事件，除了造成國內數萬名旅客的不便及財務損失外，華航實際財務損失預估也超過10億元，公司商譽的無形損失更是無法估算，最後還因此折損了一名董事長，對罷工事件處理的不當真是得不償失。華航3年內接連發生2次重大罷工事件，2016年空服員的罷工在新任董事長何煖軒上台後順利落幕，風光擔任華航董事長幾年後，2月份機師罷工事件的發生，何煖軒卻也因對罷工事件處理不當而黯然下台，何煖軒最近幾年的成敗皆因罷工事件，但也突顯政府對於勞動條件及勞資爭議的制度化， 在這幾年裡幾乎是原地踏步。

針對長榮航空即將發生的罷工事件，長榮航空目前表示仍盼勞資雙方回到談判桌上，不要走向雙輸；交通主管單位的交通部長林佳龍對外也僅表示，雖然工會有行使罷工權利，希望不要走到罷工這一步來解決問題。似乎截至目前為止，資方及政府都僅停留在被動式的對外喊話而已，看不到任何主動式的積極介入來解決此次的勞資糾紛，似乎每次都要等到罷工事件真正發生，勞資雙方在政府出面協調下，再上談判桌上最後一見高下。

過去有不少學者及專家不斷疾呼，台灣近年類似的勞資爭議不斷發生，罷工事件也不少，華航罷工事件，資方、勞方和官方都有問題，不從根本制度面解決，接下來每年的春節、春假、端午、中秋，難保罷工事件不會重覆發生。專家的建言猶言在耳，但勞動條件、勞資爭議的制度化，建立體制、透明程序與預警制度的建立卻仍遲遲不見蹤影，此次長榮航空即將發動的罷工，只是再次見證政府及資方每次對於罷工都過於輕忽，才會讓罷工事件一再發生，真正最無辜受害者還是無助的眾多旅客。