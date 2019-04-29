日文化慶典「NICONICO超會議」　台灣虛實體驗「超機車」特色

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）日本近年掀起臺灣熱！文化部與中央研究院數位文化中心、宏碁股份有限公司（Ace r）等單位，推出以民俗與日常為主題的虛實跨界數位體驗， 出擊日本網路文化祭典「2019 NICONICO超會議」，台灣首度大規模設攤，兩天吸引近17萬人到場、逾666萬網民觀賞，欣賞台灣之美。

「NICONICO超會議」是由日本規模最大的影片社群網站「N ICONICO」所主辦的實體活動，今年已邁入第8年， 每年吸引約15萬人參與，網路直播觀覽人數超過500萬人， 展覽主題包含日本傳統、電玩、動漫、音樂、舞蹈、角色扮演、 料理、鐵道、政治等，為日本網路文化的大熔爐， 亦是先進展示技術發表的重要場域，為期兩日的展覽，已於昨（28）日千葉縣結束。

文化部表示，今年「超臺灣」館設置「超機車」、「超廟會」 二大展區，包含臺北橋最有名的景象，上下班尖峰時段的「機車瀑布」 。



「2019 NICONICO超會議」展區（圖/文化部）

「超機車」展區展出2016年曾獲日本外務省第九屆國際漫畫賞優秀賞的李隆杰， 在《愛在機車之海》漫畫中描繪機車引進臺灣的百年歷史， 以及都會中機車陣穿梭的壯觀畫面，並搭配宏碁最新 推出的微軟混合實境頭戴式顯示器Acer OJO 500，加上實體機車裝置與環境特效，讓民眾化身騎士，360度 陷入臺灣的「機車瀑布」奇景。

「超廟會」展區則重現漫畫《 神之鄉》中的桃園大溪關公誕辰遶境慶典， 結合生祥樂隊重新編曲及演奏的《風入松》、《火神咒》等北管曲牌，以及動作偵測技術，推出廟會體感音樂遊戲。 民眾穿上大仙尪仔布偶，踩著廟會僮仔的步伐， 親身體驗臺灣傳統祭典陣頭表演的趣味！

此外，舞台上也帶來「超廟會」表演， 由臺灣陣頭代表團體「九天民俗技藝團」 與臺灣人氣角色扮演玩家Ely，攜手呈現最具臺灣特色的「 官將首」和「電音三太子」演出，表演者以鮮明臉譜與服飾、 生動的身段姿態，交融著傳統文化與次文化風格，再結合擴增實境（ AR），展現氣勢磅礴的聲光效果，透過網路直播令人驚豔的臺灣文化之美。

另外，舞台區上也可見臺灣V Tuber先驅「虎妮好朋友」及歌手「空」（KON）合體開講「臺日大不同」， 例如，中文漢字與日文漢字同形而義不同所產生的誤會、 日本人來來台最夯的拜月老求姻緣及擲茭、臺灣機車文化、 珍珠奶茶等，來自二次元的角色帶出最道地的臺灣。

文化部指出，該部近年來與中研院合作，推動本土漫畫月刊《CCC （Creative Comic Collection）創作集》，讓文史工作者、 漫畫創作者共同開發題材，將臺灣歷史、民俗、生態等題材， 轉譯臺灣文化資產，並嘗試各種形式的跨域共創， 打造一源多用的臺漫IP創新發展。

文化部透露，此次在「超臺灣」 館現場也將展售《CCC創作集》系列漫畫單行本日文版， 以及臺灣創作者授權日本發行之出版品、紀念品， 以及由中研院數位文化中心授權日本Hobby JAPAN出版的《臺北歷史地圖散步》日文版等。

文化部強調，為了加強優質臺灣作品輸出，文化部針對外國出版社， 提供授權費及翻譯費的補助，並建置「Books From Taiwan」網站，提供出版品部分章節英語試譯等資訊， 鼓勵小說、非小說及圖文等臺灣原創作品之翻譯出版。

「NICONICO超會議」為日本網路文化的大熔爐， 亦是先進展示技術發表的重要場域。「超臺灣」館運用豐富的歷史、 文化與創作內容，以新媒體助攻， 讓臺灣的特有民俗與日常綻放新光彩，與日本展開軟實力文化交流， 「超臺灣」的二天展出全時段皆在「NICONICO」 進行網路直播，兩日觀賞人數超過4萬人次。