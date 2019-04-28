賴清德高雄簽書會爆棚　粉絲送上台灣版「美國隊長」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 前行政院長賴清德今(28)日現身「用行動帶來希望」高雄場簽書會，受到大批民眾熱情捧場，200個號碼牌被秒殺。

今天上午賴清德先到高雄市微微笑電台，上「聽醫生講看覓」廣播節目，接受陳永興專訪時說，他如果為自己而選總統，2016年民進黨氣勢大好時就會出來選，這次在民進黨最困難的時候出來，他不是為他個人，而是為台灣前途出來承擔。

賴清德宣布爭取民進黨黨內總統提名後發表「用行動帶來希望」一書，並巡迴全台舉行簽書會，高雄場今下午在夢時代政大書城登場，現場湧進大批民眾。賴清德抵達現場時，更受到大批支持者熱情簇擁，場面熱烈。

中央社報導，簽書會上除有鐵粉送上美國隊長公仔為他加油，並有不少民眾公開表態力挺賴清德選總統，捍衛台灣。

高雄簽書會大排長龍。圖/賴清德臉書

賴清德上台致詞時細數擔任台南市長、行政院長時的政績，他說，當市長時就非常關心經濟發展，擔任行政院長時更體會到「貨出去、人進來」的重要。

不過，他說，「貨出去」不應只侷限在農產品，工商產品也應該要出去。「人進來」也不應該只有來台觀光的陸客而已，投資客也要來、台商也要回來，而且「不是只有人進來，錢也要進來」。

賴清德話鋒一轉感慨說，他一心一意想改善台灣投資環境，但媒體關切的還是複雜難解的民進黨總統提名風波。

高雄市長韓國瑜昨(27)日公開向拱他選總統的支持者喊話，說很快就會有答案。賴清德對此認為，韓國瑜還沒有宣布參選先不作揣測，但「如果他最後決定參選，也代表國民黨的話，我真的很希望能夠跟他進行一場君子之爭，在1月11日（明年總統選舉投票日）的時候一決雌雄」。

賴清德還說，韓國瑜若要捍衛中華民國，不要光喊支持九二共識，須對症下藥；只有支持台灣主權獨立，這種理念才有辦法捍衛中華民國。