蔡英文接見美參議員 重申臺灣有意願及能力做出更多貢獻

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）總統蔡英文今（28）日於總統府接見美國聯邦參議員昆斯（Chris Coons）及何珊（Maggie Hassan）。

蔡總統今日在總統府接見兩位參議員時，重申「臺灣關係法」對臺美關係的貢獻與必要性，並感謝美國國會兩黨參議員共同提出「2019年臺灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2019）支持臺灣的國際參與、洽簽臺美雙邊貿易協定，強調臺灣是自由開放的印太地區（Indo-Pacific region）重要的一環。

蔡總統感謝美方透過對臺軍售及軍事合作，協助強化臺灣自我防衛能力，也表示期盼繼續與美國加強合作，協力捍衛區域安全。

對於國際參與，蔡總統表示臺灣有意願也有能力為國際社會做出更多的貢獻。蔡總統相信臺美能夠繼續加強夥伴關係，共同成為組成一股良善的力量。

昆斯議員表示此次來臺是為了持續強化以「臺灣關係法」為基礎的臺美關係，並表示此行並非為了製造外交新聞或改變兩岸現狀，而是鼓勵兩岸進祥建設性對話。最後昆斯表示並不樂見任何改變兩岸現狀的行動。

何珊議員說，特別於「臺灣關係法」40週年之際來臺，希望見證臺灣活躍的經濟、人民企業家的精神，並促進人與人之間的了解。除了重申這個法案的重要性，也希望有更多的收穫。

雙方將就智慧財產權、臺美之間的經濟發展，及區域安全等議題進行討論。此訪團由外交部次長徐斯儉、美國在臺協會臺北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）陪同晉見總統，同時在席的包含國家安全會議秘書長李大維。