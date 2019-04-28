犧牲環境拚經濟 川普政府擬開放國家公園周邊採油

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合外電報導）國家公園的設立，是為了能保存一個地區的特殊人文景觀或自然景色，然而，如果有新的開發計畫，這些地方脆弱的地景就很容易受到衝擊。美國政府最新的計畫，就可能讓加州部分國家公園陷入危機。

新計畫中，包含優勝美地國家公園（Yosemite）、國王峽谷國家公園（Kings Canyon）和美洲杉國家公園（Sequoia）在內的三座國家公園周邊，超過100萬英畝的土地，將會開放給水力壓裂法採油，類似的政策之前已有執行過，不過被聯邦法官強制暫停。環保團體憂心，重新開放可能會對當地的文化與環境產生雙重衝擊。

這只是川普犧牲環境來「讓美國再次偉大」計畫中的一小部分。在此之前，川普已多次嘗試在聯邦政府所屬的公家土地上，降低環境法規帶來的限制，以兌現他重振高污染能源產業的承諾。這次他直接槓上了正努力推行綠能政策的加州政府。

去（2018）年，當聯邦政府首次放鬆法規以替採油計畫鋪路時，加州司法部長貝西拉（Xavier Becerra）就批評聯邦政府試圖介入州政，誓言一定要擋下在加州進行水力壓裂法採油的任何措施。他說，這種能源採集方式不只對環境有害，也會影響人類，從有毒的氣體到可能被污染的水源，都是加州必須拒絕這些東西的理由。

美國國家公園保育協會（NPCA）代表羅斯（Mark Rose）指出，在這計畫之後，勢必會有更多與石油、天然氣相關的開發內容。這三處國家公園已是全國深受空氣污染荼毒的國家公園，若再行開發，無論對拜訪此地的旅客還是原本棲息於此的生物，都會造成不可逆的傷害。

現階段，這個政策還有45天的社會觀察期，環團正向州長紐森（Gavin Newsom）請命，希望他可以主導新的法案，禁止在加州境內使用水力壓裂法採油氣。這種方法已被證實會排放對嬰兒和孩童有害的污染物，也有極可能污染當地的飲用水，因此包含德國、法國、芬蘭在內的歐洲國家皆已立法禁止。

除此之外，根據政府報告，加州許多地區已面臨缺水問題，如果再導入耗水量高的油氣井，加州的供水狀況一定會進一步惡化。因此，無論從環境還是其他角度來看，此計畫都不該通過。