咖啡、潛水、鏡面！台北新藝博9大展區　俄羅斯藝術家海底創作超吸睛

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北新藝術博覽會（Art Revolution Taipei）「以藝術家為核心」作為策展理念，今年主題為「被藝術紋身的靈魂」，匯聚全球74國共468位藝術家作品，結合潛水、咖啡、鏡面、波斯掛毯等新元素呈現當代藝術，自即日起於台北世貿展出至29日止。

2019年第九屆台北新藝術博覽會的大會精神主題為「被藝術紋身的靈魂」，由藝術家們傾力呈現有溫度有熱情的由衷創意，投注心力與藝術使命，帶來更多更優秀的全新創作。

藝博會由藝術總監李善單精心策畫，規劃出多元且各具創意的九大展區，分別為「大會策展區」（A.R.T. Curatorial）、「國際當代藝術」（International Contemporary Art）、「紐約當代藝術基金」（New York Contemporary Art Fund）、「國際藝術家沙龍大展」（International Artist Salon）、「中國當代藝術」（China Contemporary Art）、「台灣當代藝術」（Taiwan Contemporary Art）、「國際藝術家大獎賽」（International Artist Grand Prize Competition）、「文創藝術」（Art and Design）、「藝出慈悲」（Art Your Compassion）。



李善單「明鏡世界」系列創作（圖/主辦單位）

大會主題策展區今年展出李善單嶄新的繪畫創作「明鏡世界」系列，明鏡世界中大地為鏡，清楚映出往昔宿命因緣，無復枝葉純有貞實，欣賞作品的當下即可觀照自性。

李善單巧妙運用媒材，周遭人事物及光線的流動盡入不鏽鋼鏡面，有存在感也有穿透性，有空間感又有界線，虛實並存，相當有趣。最犀利的是，能從畫作看到最熟悉的自己，觀者與畫作合而為一。

值得一提的是，來自俄羅斯的Olga Belka是全球首位潛水藝術家，具有藝術家與專業的潛水教練雙重職業身分，也是目前世界上唯一潛入海底繪畫的藝術家，為了避免破壞海洋生態，採用環保特製油漆顏料、畫布和畫架，並以自創的水中繪畫技術，呈現水中世界。

Belka創作內容主要為海底世界和海底生物，每一件作品往往要潛水兩次到六次、每次潛水需耗時約2小時，總計約需4至12小時才能完成創作。她有時會戴著全副潛水裝備潛入海底繪畫，有時候甚至模特兒也會一同前往「海中畫室」。



Olga Belka創作（圖/主辦單位）

大會策展區特別企劃「印度藝力」專區，展出藝術家包括：有多次展出經驗的Agacharya、擅長描繪大地景觀的K Viswa Kalyan、讓人沉浸在永恆的幸福與真實的Mukesh Bijole、以孩子上學景觀為題材的M. Thirupathi、以探索生命價值為題材的Nirakar Chuadhary、擅長描繪加爾各達城市風景的Purnendu Mandal、以汽車為主題的Thrigulla Murali等，結合印度特色充滿民俗風。

積極創新備受推崇的國際精品集團「香華天GP DEVA」，本屆結合寶勝畫廊旗下瑪馨玲（Ma Sing Ling）、撒貞明、陳誼欣等美女藝術家的創作風格，首開先河推出專屬「藝術咖啡」。

第9屆「台北新藝術博覽會」由社團法人台灣國際當代藝術家協會主辦，藝術家成交率均在8成以上，明年將以「圓 ・始終」為主題策劃，今年已於台北世貿三館展出至29日止，更多詳情請前往官網查詢。