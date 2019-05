西雅圖Google新大樓施工　起重機意外墜落4死4傷

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 美國西雅圖繁忙的市區,當地時間27日下午3點30分左右,發生起重機從興建中的高樓頂端墜落地面的意外,造成4死4傷,還壓垮6輛汽車。

西雅圖媒體報導,發生意外的起重機,當時正在GOOGLE興建中的大樓施工。

西雅圖消防當局表示,警消趕抵現場時,有4人已當場死亡,其中兩人是起重機操作人員,另兩人則是汽車內的乘客。

事發地點位於莫瑟街(Mercer Street)和錦繡大道(Fairview Avenue)交叉口。當局目前尚未釐清起重機墜落原因。不過有多位目擊者指出,事發當時剛好颳起一陣狂風。

隨著網路巨擘亞馬遜公司和其他科技公司紛紛在西雅圖增聘員工,市內約有數十架起重機忙著興建辦公大樓或公寓。到一月為止至少有60輛起重機同時在市區施工。

A crane has fallen down over Mercer street in Seattle, near Interstate 5. Substantial police and fire response. pic.twitter.com/1DjWd9677K