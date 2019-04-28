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西雅圖Google新大樓施工　起重機意外墜落4死4傷

警消趕抵現場時，有4人已當場死亡，其中兩人是起重機操作人員，另兩人則是汽車內的乘客。

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By 宇妍, 台灣英文新聞
2019/04/28 17:08

意外墜落的起重機壓垮6輛汽車。美聯社

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 美國西雅圖繁忙的市區，當地時間27日下午3點30分左右，發生起重機從興建中的高樓頂端墜落地面的意外，造成4死4傷還壓垮6輛汽車。

西雅圖媒體報導，發生意外的起重機，當時正在GOOGLE興建中的大樓施工。

西雅圖消防當局表示，警消趕抵現場時，有4人已當場死亡，其中兩人是起重機操作人員，另兩人則是汽車內的乘客。

事發地點位於莫瑟街（Mercer Street）和錦繡大道（Fairview Avenue）交叉口。當局目前尚未釐清起重機墜落原因。不過有多位目擊者指出，事發當時剛好颳起一陣狂風。

隨著網路巨擘亞馬遜公司和其他科技公司紛紛在西雅圖增聘員工，市內約有數十架起重機忙著興建辦公大樓或公寓。到一月為止至少有60輛起重機同時在市區施工

警方已展開調查。美聯社
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亞馬遜

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