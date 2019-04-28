政商名流慈善義賣　盛況空前創作秒殺

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台北新藝術博覽會特別企劃「藝出慈悲‧百大名人」慈善義賣活動，廣邀涵蓋政商、演藝、時尚藝文及宗教界等名人創作，募得善款贈與罕見疾病基金會，已於26日銷售一空，現可於台北世貿三館看到照片牆。

「藝出慈悲‧百大名人」邀請各界知名人士創作，並將所有義賣收入，全數捐予「財團法人罕見疾病基金會」，義賣作品每幅新台幣1000元，每人限購兩幅。義賣作品採匿名展出，唯有認購之後，方能得知創作者是誰。



義賣現場照片（圖/主辦單位）

台北新藝術博覽會藝術總監李善單指出，「藝出慈悲 ‧ 百大名人」義賣活動，是主辦單位結合藝術與慈善公益的一大創舉，藉由跨國跨界數百位名人無私奉獻拋磚引玉，帶動民眾關懷社會，進而培養大眾收藏藝術品的興趣，達到文化教育推廣、厚植台灣藝術產業的目標，意義極為深遠。

本屆慈善晚會共襄盛舉的名人包括，現任總統蔡英文、職業網球選手盧彥勳、知名藝人宋芸樺、鳳小岳等，並以17.5 x 14公分規格創作，透過彩繪、拼貼、攝影或複合媒材等，用創意為社會盡一份心力。

特別的是，年年都支持的此活動的第一名模林志玲父親林繁男，此次創作靈感來自台灣第一高峰，雖然不是專業藝術家，但在創作過程中用心感受目標，不斷嘗試，透過線條描繪多變的山脈稜線，呈現他心中的玉山精神之美。

台北新藝術博覽會今年主題為「被藝術紋身的靈魂」，由藝術總監李善單精心策畫九大展區，兼容全球五大洲文化特色，呈現當代藝術的百變風貌。自即日起至29日止，在台北世貿三館展出。



蔡英文創作（圖/主辦單位）



林繁男（圖/主辦單位）



盧彥勳（圖/主辦單位）



蔣萬安（圖/主辦單位）