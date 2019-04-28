貝聿銘102歲生日大禮　路思義教堂升國定古蹟

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）文化部近日升格東海大學知名地標路思義教堂從直轄市定古蹟為國定古蹟，恰逢其設計師貝律銘102歲生日，意義非凡。

中央社報導，路思義教堂為東海大學精神堡壘與著名地標，由國際知名建築師貝聿銘、陳其寬合作設計，2019年獲文化部升格為國定古蹟，東海大學近日在路思義教堂內舉辦授證典禮，文化部文化資產局長施國隆頒發國定古蹟證書，由東海大學校長王茂駿代表參與授證儀式。

王茂駿表示，路思義教堂成為國定古蹟，在貝聿銘102歲生日當天頒發證書，意義非凡，東海大學非常珍惜教堂也願意分享，每週皆辦理主日崇拜，並為學生舉辦成長工作坊，歡迎校內師生、附近居民或遊客可以進來沉思、默想及禱告。

東海大學建築系主任邱浩修簡介教堂特色，路思義教堂以薄殼雙曲面的造型建造，高度將近20公尺，寬約30公尺，外牆最薄處僅有20公分，前衛而獨特的建築工法，無柱、無樑、無牆為其特色。

文資局表示，美國路思義家族捐款興建路思義教堂（Luce Memorial Chapel），「路思義教堂」1963年落成，與基督教會透過創校興學、宣揚宗教思想的時代背景相關，見證了台灣歷經的美援時期以及二戰後冷戰對抗的歷程，對台灣的宗教史、政治史、教育史均具有重要意義。