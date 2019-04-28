生物多樣性報告敲警鐘 地球面臨社會及生態「緊急狀態」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）各國代表將於本周在巴黎齊聚一堂，提出攸關人類與自然關係的權威報告，料將呼籲世人正視全球刻正面臨的「社會與生態緊急狀態」。

BBC報導，睽違14年，「跨政府生物多樣性與生態系服務平台」（Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services，IPBES）將提出自2005年來首個人類與自然關係之報告，共有逾132國代表與會。

生物多樣性與地球、人類存續息息相關，牽一髮而動全身。人類賴以生存的氧氣是由植物製造，而若沒有蜜蜂等授粉者，也無作物可供動物食用。乾淨的水、肥沃的土壤、醫藥、穩定的氣候等，都有賴生物多樣性。據報導，約20億人口需要木材獲取能源，更有40億人仰賴天然藥物。

這份報告的重要性在於，將聚焦過去半世紀以來自然界所遭受的重大損失，以及成千上萬物種面臨的嚴峻前景。除了主流科學研究，此報告亦將提供來自各地生物多樣性專家的在地專業知識。光是過去三年來，就有來自50國的150名專家深入剖析15,000筆相關資訊來源。

生物多樣性的減少，很大程度也與氣候變遷有關，隨著氣候暖化，將有更多物種的生存遭到威脅。科學家也無懼於在本次會議中挑戰如全球人口增長等政治敏感話題，畢竟人愈多，對自然環境的壓力愈大。

世人必須覺醒，以現今資源消耗的速度來看，人類與自然恐難再維持雙贏局面。各國政府必須研擬政策，善用資源、善加分配資源，在此過程中，勢必得面臨諸多犧牲與讓步。