簡單三招！輕鬆讓長者趴趴走　外出社交有益身心健康

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）除了規律運動外，外出社交也是好處多多！董氏基金會近日分享三招，鼓勵年長者常外出與周遭的人互動，此舉有益身心健康。

董氏基金會心理衛生中心日前發布新聞稿指出，根據一篇2019年2月發表於《老年學期刊》的研究指出，花更多時間與不同人互動的老年人，體能會更活躍，情緒也比較健康。

該研究為美國德克薩斯大學奧斯汀分校學者所進行，研究者以300多位65歲以上，居住在奧斯汀市區的年長者為對象，進行為期一週的觀察。

結果指出，與相識的人或周邊社會關係互動越多的參與者，越傾向從事更多的身體活動、更少時間坐著或躺著、有更正向的情緒和較少的負面感受，有助於提升年長者的認知能力及身體與情緒健康。



林口長庚醫院精神科醫師劉嘉逸表示，過去的研究已證實「多運動有益身心健康」，建立持續規律的運動習慣，對血糖、血脂肪、心肺功能、情緒、睡眠及認知功能皆有很大的幫助。

從上述研究發現，多與他人互動、參加各種活動，不但可讓身體活動量自然增加，同時藉由社交互動中不同活動的刺激，對情緒健康及認知功能有更進一步的幫助。

劉嘉逸呼籲，鼓勵長者運動之餘，可多鼓勵他們參加各式各樣的團體活動，不僅增加生活樂趣還能提升身體活動及社交互動，達到活躍老化的效果。



董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，通常高齡者和親密的朋友及家人相處，較容易有久坐看電視、閒聊的情形，如果有機會到戶外，增加接觸的人群，高齡者為了要招呼、問候，會有較多身體活動產生。

葉雅馨建議，家人可從「增加動機」、「賦予任務」、「分享」等3招，鼓勵他們走出家門。

葉雅馨說，因為隨著年紀漸長，高齡者的身體機能逐漸退化，出現不願意、不方便、不喜歡外出走動是很自然的反應，建議家人可從其「動機」著手，首先避免讓長輩覺得外出走動會造成家人的負擔，例如影響了晚輩空閒時間、這麼忙還要陪他、擔心他跌倒等。

接著，葉雅馨分享，可試著在高齡者可活動的範圍「賦予任務」，像是請長輩幫忙到市場買菜、至麵包店買三明治等，藉此增加他們被需要的感覺及成就感。最後，可鼓勵年長者「分享」，像是將買來的包子或是親友寄來的東西分送給鄰居、管理員。



然而，葉雅馨提醒，切忌生活中有過多口頭上的催促，易令其反感。她呼籲，此研究結果可以應用於鄰里活動政策，透過社區力量及里長推動，能夠有效增進年長者體能、促進好情緒。