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擔保台灣不致爆發非洲豬瘟 陳吉仲：除非有人發動生物戰

農委會保證，兩個月內協助國內剩餘129間廚餘養豬場轉型完成

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By 社會組, 台灣英文新聞
2019/04/28 12:16
圖／Unsplash

圖／Unsplash

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）除了邊境漏洞，非洲豬瘟亦可能透過廚餘傳染，對此農委會主委陳吉仲矢言，兩個月內要讓全台廚餘養豬場完成轉型，也保證台灣不會有疫情，「除非有人發動生物戰」。

中央社日前專訪陳吉仲，指非洲豬瘟疫情在中國持續肆虐，至今各省已全面淪陷。外蒙、柬埔寨、越南等地也破功，台灣與亞洲各國往來密切，防疫仍不可一絲鬆懈。

陳吉仲指出，國內防堵戰略有二，一是邊境控管、二是強化國內生物防治。只要這兩項措施確實執行，他認為台灣不致爆發疫情，「除非有人刻意要啟動生物戰」。

台灣邊境措施執行成效有目共睹，包括日本、泰國等也陸續仿效跟進。陳吉仲表示，政府對進出中國、越南畜牧場之人員皆有高風險清單，特定人士必須全面消毒才得以入境。

此外，為了避免廚餘傳播病毒，國內在推動廚餘養豬場轉型方面也不遺餘力。陳吉仲指出，除了744間豬場已通過檢核，可繼續使用廚餘，申請退場與轉型餵養飼料者各有134間與481間，如今台灣剩129間尚未完成轉型。

這些豬場集中在桃園、新竹縣、台中市、彰化、南投、屏東等地，陳吉仲強調必會在這一兩個月內協助完成轉型。陳也透露，中國畜牧業者表示，非洲豬瘟在中國的豬隻致死率達三至五成，疫情相當嚴峻，台灣必須做好長期抗戰的努力，挑戰不可謂不大。
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