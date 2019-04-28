呼應廢核遊行 經濟部：非核家園目標不變

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）昨（27）日民間團體發起廢核遊行，提出「告別核電，風光明媚」的訴求，除了總統蔡英文在遊行中宣示非核家園目標不變，經濟部晚間也發布新聞稿呼應，強調推動能源轉型的決心。

經濟部表示，2016年以來，政府積極從規劃節能、創能、儲能與智慧系統整合等各項工作推動能源轉型。為達成《環境基本法》非核家園目標，以展綠、增氣、減煤、非核為主軸，增加使用低碳潔淨能源，可增加能源自主、降低空污，並可避免核災風險。

針對遊行民眾關心的再生能源部分，經濟部說明，太陽光電夏季發電多，可提供尖峰用電需求，離岸風電冬季發電多，可減少燃煤發電，因此以這兩種綠能為主要發展項目。預期可順利達成2025年發電占比20%目標，同時預估可增加2.2兆綠能投資、創造13.8萬人次綠領工作機會。

至於改善空污努力，經濟部說明，目前沒有新擴建燃煤機組規劃，燃煤機組除役後也會改建為燃氣機組，投資空污防制設備，並於空品不良時期配合降載，預估2025年整體電力系統空污排放可較2017年減少約45%。

對於擁核團體也於同日集結，提出應將核能重新納入能源選項訴求，經濟部重申，政府已歸零思考，無預設立場，務實檢視核能延役或核四重啟可行性，但客觀事實不可行，地方政府不支持，核廢料無處可去，延役或重啟困難重重，只能在執照限期內做好安全運轉。

回應民眾最擔心的缺電問題，經濟部指出，國內供電已大幅改善，在2018年6月之後，台電每天發布的供電燈號，也已不再出現橘燈。備用容量率今年將可以回到法定的15%，另外備轉容量率亦由蔡政府剛接手時的1.64%（2016年5月31日），持續好轉，預計在今夏回到10%。