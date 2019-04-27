韓國瑜改口：吳敦義曾「介紹」企業家捐款 但沒親交4千萬

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）高雄市長韓國瑜今(27)日表示，感謝國民黨主席吳敦義澄清「絕對沒有交給我（新台幣）4000萬元」。當初他競選時，有些企業界好友受吳敦義介紹「有些捐款」，很快會經會計師公布。

前立法委員蔡正元日前在臉書po文稱，去年(2018)高雄市長選舉時，吳敦義靠個人力量募款4000萬元，直接交給韓國瑜作競選經費；吳敦義昨(26)日說，他在高雄是有一些朋友，有捐是事實，但他沒經手過，「絕對沒有從我的手中拿多少錢給哪一位縣市長候選人」。

綜合上報與中央社報導，韓國瑜上午出席原住民社會福利園遊會暨母親節活動園遊會時受訪說，剛到高雄時，吳敦義介紹很多朋友，但當時選情不被看好，後來有些企業界好友受吳敦義介紹「有些捐款」，（帳目）全部在會計師那裡，很快就會公布，大眾可以查得出來。

韓國瑜並強調捐款帳戶早在2018年11月8日就關閉，離1124投票日早了16天，「為甚麼？我錢夠了，我不是一個貪財的人。」

此外韓國瑜也表示，如果要爆料應致電給他查證，呼籲蔡正元應澄清。據他了解，外界抹黑他後就抹黑他太太，下一個可能要抹黑他女兒。但「愛與包容要有個限度」，如果外界對他女兒不實指控，他一定會提法律告訴，任何抹黑、扭曲應適可而止。