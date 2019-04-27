「台灣成中國人的長照天堂」台灣需要這種立委嗎？！

國民黨立委黃昭順、顏寬恒、王育敏、孔文吉、柯呈枋、林奕華、曾銘宗、林德福、簡東明、徐志榮、馬文君、賴士葆、林麗蟬、林為洲、沈智慧、柯志恩等16人，前兩天(24日)在立法院提出第23190號審議案，修正《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第16條，增列符合《長期照顧服務法》第3條第1款、第2款、第3款規定者，得申請在台灣定居。 (參見立法院「議案整合計綜合查詢系統」)



該審議案若修法通過，即那些身心失能者和照顧失能者都得以申請在台灣定居，不一定要擁有台灣籍或是身為台灣人的親戚。而根據《全民健康保險法》第9條，領有居留證明文件並在臺居留滿6個月應參加全民健康保險。

這兩天的媒體大量報導各界對此的批評，質疑若修法通過，台灣將成為「中國人的長照天堂」，黃昭順也因此被稱為「長照吳三桂」，其他15名國民黨立委也就是最佳幫手了。

黃昭順昨天(26日)在臉書上說，提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第16條，遭網友批評是讓台灣淪為中國人的長照天堂。她說這個提案本意良善，只是希望讓在台灣的陸配能盡孝道，完全無涉居住權、工作權、健保、長照等內容，但因為選舉接近，所以被刻意無限上綱。因此在不甘不願的表態後撤回提案。

如果這些國民黨立委真有這麼崇高的「良善本意」，沒有失去身為「中華民國立委」的「專業」本分，那麼這些連署的16名「專業」國民黨立委，就應該不要急著撤回提案，而是勇敢擔當地召開公聽會，捍衛自己這種「敵我一家親」的「善良本意」；這16名國民黨立委，占國民黨全體立委超過40%，他們也應該告訴選民，自己非常有愛心地在行善，不會危害台灣、不會損及選民的任何權益啊！

這些國民黨立委諸公，有真誠地做好「『中華民國』台灣」的國會議員嗎？台灣只有2300萬人民，中國人口可是有超過14億人，是台灣的60倍，這樣大的比例差距，任何涉及台灣國家資源的利用與損及，都應該非常小心。以國民黨平時就口徑一致認為台灣的經濟水準比中國越來越不如，國民黨這些立委還這麼吃裡扒外，是要讓台灣沉淪、或是想要提早輸誠呢？

因此也有網友認為：中國編國防預算脅迫台灣，台灣要編長照社福預算照顧中國老人，這些不愛惜台灣現況的人，大概規劃2020後，開放中國來洗人口，社會福利制度需要先行接軌吧！

這個修正審議案的提案因由，指出因中國一胎化政策影響，、、、；所以16名「國民黨專業立委」提出此一提案；真是奇怪，敵國的內政，需要你們這些國民黨立委解譯與解套嗎？你們要進行「國共一家親」，應該拿自己的經費來處理吧，共產黨與國民黨是世界最有錢的政黨之一，何必慷慨台灣人民戰戰兢兢的稅收與台灣小國家的資源呢？

其實，如果深入研究這些立法、修法的技倆，可以發現，這次的修法，只是「頭過身就過」的第一步，其後緊跟著來的，會是假藉各式各樣名目的侵台與賣台的法案與手法，除了「立意良善」的藉口，可能會有「兩岸一家親」、「九二共識的誠意」、「和平協議的配套措施」、、、的美麗謊言；我們需要更多這樣急著將台灣推向中國懷抱的國民黨立委嗎？