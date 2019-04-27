日皇交接敏感時刻　悠仁王子學校座位被放2把菜刀

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 日皇明仁3天後也就是4月30日將退位，皇太子德仁5月1日就將繼任為日皇，開啟年號為「令和」的新時代。目前日本全國正緊鑼密鼓準備舉行一連串皇位繼承儀式。

不過今天(27日)卻驚傳5月起即將成為第二皇位繼承人的悠仁王子，在學校的座位被人放置兩把菜刀，東京警方不敢大意，已迅速展開調查，同時加強學校安全戒備。

東京警視廳透露，監視錄影機拍攝到26日中午前後有可疑男子闖入校內的情形。東京警視廳正以擅闖建築物等嫌疑調查該男子的行蹤。

據悉該男子為中年人，戴安全帽，上下身均為藍色衣物。警視廳認為他是偽裝成工程人員模樣闖入校內。兩把菜刀被綁在棒狀物上，發現時間為昨(26)日下午。校方隨即向警視廳報案。

12歲的悠仁是二皇子文仁、也就是秋篠宮的長子，今年(2019年)3月悠仁從御茶水女子大學附屬小學畢業後直升初中，本月8日開始就讀御茶水女子大學附屬中學。

日本多家媒體今(27)日報導，悠仁王子的座位附近，26日被人發現放置了兩把菜刀。刀子擺放的位置，在悠仁的座位與鄰座同學的座位之間。據了解當時學生正好到戶外教學，所以教室裡面沒有人。

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悠仁的伯父、皇太子德仁5月1日將繼位為新日皇，屆時悠仁的皇位繼承順序將升為第2位，其父親秋篠宮則是皇位繼承順位第一的王室成員。

身為日皇明仁次子的秋筱宮，對於長子悠仁在學校可能面臨安全威脅的事件傳出後，透過宮內廳官員表示：「由於警視廳正在調查，因此不予置評。」