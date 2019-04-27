第25部007！奧斯卡新科影帝出任大反派　龐德女郎竟然是她...

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）經典電影007已拍到第25部，甫獲得奧斯卡影帝的雷米馬利克（Rami Said Malek）近日透露，將在最新007中飾演大反派；另外，連續8年擔綱詹姆士龐德一角的英國演員丹尼爾克雷格，將是最後一次演出007。

法新社報導，第25部007電影卡司陣容堅強，包括英國男星雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）將回歸飾演龐德（James Bond）老闆，以及法國女演員蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）等。007電影堪稱全球歷久不衰的系列電影之一。

綜合媒體報導，在宣布007新片卡司的線上直播中，雷米馬利克說：「我向大家保證，會讓龐德在這一集吃盡苦頭。」直播可見演員們在電影原著小說作者佛萊明（Ian Fleming）位於牙買加黃金眼（Goldeneye）的私人別墅分享心得。

「Bond 007」官方透露，目前已經在挪威取景，之後也會到牙買加、義大利以及倫敦等地拍攝，陣仗很大。發行商環球國際影業（Universal Pictures International）表示，最新一集007電影將於2020年4月8日在美國、英國與法國上映，這部新片先前因劇本糾紛讓製作一延再延。

丹尼爾克雷格（Daniel Craig）則是談到童年時期就成為龐德粉絲的經過，他先前已表明此次將是最後一次演出007一角。

他回憶道：「我記得小時候去看007電影，每次有新的龐德出來時，都令人異常興奮。」他並表示：「我們試圖延續那樣的傳統，拍出令人眼睛為之一亮的電影。」

值得一提的是，全新的龐德女郎將由來自古巴的美女 Ana De Armas飾演，她的成名作「銀翼殺手2049」與雷恩·葛斯林有大量對手戲，也讓知名度飆升。