麻疹感染率大增　川普呼籲民眾接種疫苗

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由於相信疫苗會造成自閉症，很多美國家長拒絕讓小孩接種疫苗。儘管自己也曾公開宣稱自閉症與疫苗有關，美國總統川普在近日也強調，由於麻疹在美國大肆流竄，呼籲家長儘速幫小孩接種麻疹疫苗。

川普的呼籲與他之前的文章立場完全相反。他在2012年的一則推文中指出，自閉症案例大幅增加是因為接種疫苗人數上升所致，還在2016年選總統時，與許多反疫苗運動的成員見面，以爭取他們的支持。

美國疾病管制局(CDC)的數據顯示，全國已經有22州淪陷，傳出將近700起病例，然而，由於越來越多家長以宗教或假設性的原因為理由，拒絕讓小孩接種疫苗，全國的疫苗接種率呈現穩定下降趨勢。

事實上，早在2000年，美國就已經宣布麻疹完全從美國本土消失，但是因為越來越多家長相信疫苗會導致自閉症，拒絕接種疫苗的結果，就是造成具有高傳染性的麻疹再度在美國流行起來。洛杉磯上百名大學生和教職員因為有感染之虞，相關單位要求，直到他們能證明自己有免疫力為止，他們都須在家自我隔離。

直到25日為止，加州大學(UCLA)仍有82人，因為未能提供接種疫苗的證據，而仍處在隔離當中，加州州立大學則有152人，還包括了圖書館員等學校職員。

然而，事實上，根據世界衛生組織，全球的疫苗接種率都在下降，2019年的第一季，全球就回報了超過11萬起痲疹感染案例，相比去年的同期而言，上升了300%，數字十分驚人。