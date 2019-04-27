攝影書集、露天電影院、國際大師！首屆 Photo ONE 台北國際藝術村登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）首屆Photo ONE 2019由亞太連線藝術有限公司主辦，藝術家沈昭良召集策劃，吸引75位攝影愛好者報名「專家面對面」計畫，最終將遴選出三位得獎者，獎品包含Epson大尺寸印表機，以及至台灣藝廊展出機會等；此外，對外開放的攝影書市集、露天電影院、論壇活動等，自即日起於台北國際藝術村至28日止。

亞太連線藝術不久前曾策劃 ONE ART Taipei ，現在帶來攝影系列活動 Photo ONE 2019，邀請來自法國、日本、韓國、新加坡、中國及台灣等地，共24位專家齊聚台北，展開為期三天的活動，內容包含專家面對面（Portfolio Review）、攝影集市集（Photobook Fair）、露天放映會（Outdoor kino cinema）、及國際當代攝影講座（Photo Talk）。



召集人沈昭良（圖/Photo One）

Photo ONE 開幕當晚（26）日由沈昭良策劃，他將代表著台灣的庶民文化與人情味的電子花車，透過當代藝術的方式並在現代科技的助陣下，進駐台北國際藝術村，為展覽揭開序幕。

Photo ONE的重頭戲「專家面對面」特別邀請活躍於歐洲與亞洲各地攝影界的評論家、學者、策展人、攝影家、研究者與出版社，組成專業的面對面評審團，與參加者透過實體作品進行一對一的意見交換與對話。

Photo ONE表示，透過國際專家團隊專業、嚴謹的評選機制持續地發掘台灣攝影新秀，過去透過這個平台促成國內多位攝影創作者的傑出作品，在新加坡國際攝影節、奧克蘭國際攝影節、日本清里攝影藝術美術館、國家地理雜誌中文版等專業單位的展示、出版以及典藏，成功拓展國際交流的管道。

今年共有75位參加者，來自台灣，日、香港、中國等，更有來自拉脫維亞的報名者，競爭激烈，本屆將選出「最佳作品獎」及「評審團特別獎」三名。最佳作品獎將獲得由國際知名公司Epson所贊助的Epson SureColor SC-P607 大尺寸印表機，全新UltraChrome HD極致黑墨科技，使專業攝影作品可以完美輸出。

其中，最特別的獎品是三位得主將有機會與台灣的優秀畫廊空間辦理攝影個展，促使創作可以讓更多人看見。

Photo ONE 致力探索當代攝影不同的展示手法，跳脫以往靜態展覽的呈現方式，鼓勵多面向的思考與公眾的參與。今年首次辦理的的露天放映會 Outdoor kino cinema的活動，將帶來以色列導演 Gilad BARAM 的紀錄片「寇德卡鏡頭下的聖地」（Koudelka : Shooting Holy Land」）。映後則邀請導演林樂群與學者陳佳琦透過對談，從創作與學術不同的視角深入探討影片內容。

此次，攝影集市集 (Photobook Fair) 的出版社、書店與藝廊共19間，分別來自英國、新加坡、日本、韓國、中國、香港和台灣，展出地點以台北國際藝術村百里廳作為中心向外輻射，包含TAV Café。

其中，日本的蒼穹社帶來1986年出版的深瀨昌久攝影集《鴉》、森山大道的《光與影》、東松照明的《太陽的鉛筆》等經典絕版攝影集。

除此之外，英國知名出版社 Thames & Hudson 也將首次參與其中，並與本次露天放映會Outdoor kino cinema 相互呼應，展出攝影師寇德卡的作品《Exiles》。此書於1988年發行，乘載20多年寇德卡的漂泊靈魂，從「布拉格之春」開始，成名然後失去國籍，堪稱是廿世紀攝影史中最為偉大的一次旅程。

Photo One 活動種類豐富，出版社帶來許多絕版典藏，讓大家透過不同的角度探討當代藝術，更多詳情或購票資訊，請前往官網或臉書查詢。



展場（圖/台灣英文新聞Lyla）