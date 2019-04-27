巴黎聖母院災後調查 揭露工安與違規疏失

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）巴黎著名地標聖母院15日發生嚴重大火，尖塔與屋頂付之一炬。調查人員於週四（25日）初次進入聖母院進行調查，發現不少工安問題與違規疏失。

據《紐約時報》報導，基於安全考量，在確認結構安全無虞的情況下，大火發生十日之後調查人員才獲准進入現場採證。一位不願具名的警方調查人員向《紐約時報》透露，尖塔內的電鐘很可能就是罪魁禍首。15日當晚，尖塔的電鐘一如往常於6:04響起，預告彌撒將於傍晚6:15開始。12分鐘後，火警偵測器第一次發出示警。聖母院安全人員到屋頂查看並未發現異狀，以為是假警報。直到警報再度響起才通報消防隊，此時距離首度示警已過了35分鐘。

聖母院於十九世紀整修期間安裝了六枚電鐘，其中三枚安裝於尖塔，三枚安裝於閣樓底下稱為「森林」的複雜木柱結構。尖塔內的大鐘樓2012年維修時曾暫時通電，但維修結束後卻沒有切斷電源。

但電鐘不是唯一的安全疑慮。據《中央社》報導，法國《鴨鳴報》（Le Canard enchaine）指出調查人員在工地發現7個菸蒂。承包維修工程的Le Bras Frères公司坦承，確實有工人曾在工地抽菸，違反公司禁令，但是工人作業的鷹架離起火點的尖塔很遠，不可能是致災的原因。此外聖母院的負責人也向《鴨鳴報》坦言，聖母院屋頂違反安全規定散置電線，增加電線短路風險。

還有，根據火災緊急計畫的規定，原本該有一個24小時運作的安全管理室和兩名巡邏人員，但事發時卻只有一人；最後，乾式消防接口在大火中發揮的作用不足，這些問題都可能對消防員撲滅火災造成阻礙。