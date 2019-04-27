  1. 首頁
  2. 國際

爆炸案嫌犯大掃蕩　斯里蘭卡警方再逮10人

由於在爆炸案發生之前，就有線報警告了斯里蘭卡情報單位，外界質疑政府不作為，這也導致該國最高警察長官和國防部官員辭職。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2019/04/27 14:16

斯里蘭卡軍方26日在可倫坡街頭加強巡邏 (美聯社)

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）斯里蘭卡復活節連環爆炸案造成至少250人死亡，儘管伊斯蘭國已出面表示是他們所為，斯國警方依舊持續調查，在全國出動了大約1萬名軍警，希望能找出爆炸案的真正嫌犯，大量軍警也被佈署在清真寺附近，以避免再發生報復性攻擊。

今(27)日斯國警方在突襲東部一處可疑據點時，與武裝團體進行短暫交火，掃蕩其他地方時，也有新發現。軍方發言人表示，調查東部巴提卡洛阿市(Batticaloa)一處小鎮時，再度發生了爆炸。而另一起同時間進行的調查，則搜出了更多爆裂物原料還有伊斯蘭國的制服。

當地媒體引述警方發言指出，經過一番大掃蕩，全國又有10名嫌疑人遭到警方逮捕，總共逮捕嫌疑犯80人。不過斯里蘭卡總統席瑞塞納(Maithripala Sirisena)告訴媒體，情治單位認為總共大約有130名與伊斯蘭國密切相關的嫌犯仍在國內，現在警方已將重點放在逮捕剩下的70人。

而由於在爆炸案發生之前，就有線報警告了斯里蘭卡情報單位，外界質疑政府不作為，這也導致該國最高警察長官和國防部官員辭職。然而，總理威克瑞米辛赫(Ranil Wickremesinghe)說，由於該情資並沒有被傳遞到行政機關，因此他無須負政治責任，拒絕下台。

分析認為，克瑞米辛赫「不知情」的原因，可能源自於該國總理與總統長期的政治鬥爭，去(2018)年10月，總統席瑞塞納甚至強行將克瑞米辛赫解職，同時解散內閣並凍結了國會權力，雖然這條命令後來被最高法院推翻，雙方的不和依舊造成行政上的窒礙難行。
斯里藍卡
復活節
連環爆炸
情資
Ranil Wickremesinghe
Maithripala Sirisena

相關新聞

真假？！「伊斯蘭國」宣稱犯下斯里蘭卡爆炸案
真假？！「伊斯蘭國」宣稱犯下斯里蘭卡爆炸案
2019/04/23 21:21
斯里蘭卡恐攻290死　傳政府事前接獲情資警告
斯里蘭卡恐攻290死　傳政府事前接獲情資警告
2019/04/23 10:54
復活節恐怖攻擊！斯里蘭卡傳多起爆炸、逾百人喪生
復活節恐怖攻擊！斯里蘭卡傳多起爆炸、逾百人喪生
2019/04/21 14:09
竊取美軍機密　中國駭客鎖定以色列武器商
竊取美軍機密　中國駭客鎖定以色列武器商
2019/04/01 20:55
IS恐怖分子連環爆　 法新社資深攝影等10名記者遇害
IS恐怖分子連環爆　 法新社資深攝影等10名記者遇害
2018/05/01 16:38