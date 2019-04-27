拯救特有種動物　澳洲政府計畫撲殺200萬隻流浪貓

（台灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）在台灣，貓咪一直是備受歡迎的動物，甚至有許多人在自家養了貓當寵物，心甘情願地當「貓奴」，不過，卻不是所有貓的命運都這般「皇帝大」，澳洲政府近日便計劃在明年底前撲殺200萬隻野生的流浪貓（feral cat），因為這個外來種，為澳洲的特有種動物帶來浩劫。

根據官方估計，目前澳洲境內約有200至600萬隻流浪貓，澳洲政府打算用空投有毒香腸的方式解決「貓」滿為患的問題，也有地方政府祭出獎金獵人政策，要懸賞撲殺貓咪的人。

撲殺流浪貓的計畫始於2015年，澳洲政府指出，必須減少獵食動物對本地物種帶來的衝擊，並增加澳洲特有種動物的恢復力。流浪貓也被認為對澳洲農業的生產力帶來影響。

流浪貓是在17世紀時被歐洲殖民者帶入澳州，如今他們出沒於澳洲全境。儘管與家貓同種，流浪貓是生活在野外的貓，必須要依靠獵食維生，澳洲國家瀕危物種官員安德魯（Gregory Andrews）向雪梨先鋒晨報（Sydney Morning Herald）表示，流浪貓的大量繁殖至今已造成澳洲約20個哺乳類物種滅絕，使得流浪貓成為澳洲原生物種的最大天敵。

安德魯表示，「我們並不是為了殺害而決定撲殺流浪貓，我們這麼做也並非因為我們討厭貓；我們必須做出選擇，以便保護我們所珍愛，並且定義我們的國家的動物。」

由於海島地形與其他大陸隔絕，澳洲境內約有百分之80的哺乳類及百分之45的鳥類皆為澳洲特有種，在世界其他地方是看不見的。

一名澳洲環境及能源局發言人則告訴CNN記者，據研究發現，流浪貓每天會捕殺超過100萬隻澳洲原生鳥類，以及170萬隻爬行類動物。

這項撲殺貓咪的政策在澳洲相當具爭議性，保育人士認為政府估計的流浪貓數量缺乏科學根據，實際流浪貓數量可能沒有這麼多，且儘管流浪貓獵捕澳洲特有種已成問題，但特有種的減少，也可能還有其他因素，像是都市化造成動物棲地減少等。