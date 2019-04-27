睽違兩年！泰勒絲復古龐克新曲「ME!」超洗腦　迪斯可癟三跨刀獻聲

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）泰勒絲新曲「ME!」攜手迪斯可癟三、葛萊美獎名導演Dave Meyers創作，公布不到一天已破5千萬人次觀看。洗腦的新曲鼓勵大家擁抱自我的獨立性。

日前才獲選時代雜誌百大影響力人物的流行天后泰勒絲（Taylor Swift）又為全球樂迷帶來驚喜！ 日前她在個人社群平台釋出「04.26」的神秘倒數預告， 直至她無預警現身故鄉Nashville的蝴蝶壁畫之前， 全球媒體都還在猜測4月26日她究竟是要宣佈發行新歌， 還是將創立自己的服裝品牌？



泰勒絲無預警的現身在家鄉Nashville的蝴蝶壁畫 前（圖擷取自圖擷取自Taylor Swift instagram）

如今，答案已正式揭曉， 在睽違兩年後泰勒絲終於推出了眾所期盼的全新單曲 「ME!」，也是未來新專輯的首波單曲，該單曲於Youtube平台首波不到一天，已破5千萬觀看人次。

泰勒絲首度挑戰流行龐克曲風，特別邀請迪斯可癟三（Panic! At The Disco）樂團主唱布蘭登（Brendon Urie）跨刀合作，音樂錄影帶已同步於網路平台首播， 在首播前該網路平台就已經吸引超過20萬人同步等候，可見 天后魅力驚人。

泰勒絲在兩週前就在開始在個人社群發出倒數訊息及預告， 平常就喜歡與她的歌迷們玩解謎遊戲的流行天后， 之前在社群平台公佈的照片充滿各種彩虹、玫瑰花瓶、 粉紅愛心及心形鑽石等訊息， 讓全球樂迷瘋狂猜測這次泰勒絲會帶給大家什麼驚喜。

之後，泰勒絲無預警的現身在家鄉Nashville的一座蝴蝶壁畫 前，正式對樂迷宣佈她會推出她的全新單曲。歌曲除了邀請美國另類搖滾樂團迪斯可癟三主唱布蘭登助陣，更邀請到葛萊美獎名導演Dave Meyers與她共同執導音樂錄影帶， 滿滿的復古繽紛濾鏡徹底點燃今年夏日色彩。

泰勒絲認為，流行樂必須有洗腦大眾的力量， 她希望能夠透過自己的音樂傳達正面能量。泰勒絲形容新曲 「ME!」是一首關於擁抱自我的獨立性，並真的感到快樂及擁抱它， 我相信透過音樂，我能夠讓這首歌在大家的腦中不斷播放， 希望讓大家因此感到快樂並能夠開心的接受自己！



泰勒絲新曲（影/Youtube）