「文創精品獎」領幽默精緻潮流　松菸及花博爭艷館展至4/28

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）代表年度文創趨勢潮流的「文創精品獎」已揭曉！獲獎的5件「 年度最佳文創精品獎」及25件「文創精品獎」已在松山文創園區及花博公園爭艷館展至28日止。

臺灣文博會規模逐年擴大，參與廠商及品牌更是逐年增加， 這同時也反映在「文創精品獎」參賽件數。 今年共收到617件來自臺灣文博會的參展作品，最後，5件作品獲得「年度最佳文創精品獎」殊榮。 相較於去年的投稿件數，今年成長13％，而報名廠商則比去年成長12％，共計331家。

今年決審評審團陣容堅強，集結來自臺灣、日本、美國共7位設計、 行銷、授權領域之專家，包括來自國際授權業協會（LIMA） 全球業務部經理莎朗安懷茲曼（Sharon Ann Weisman）、日本100percent Inc.執行長坪井信邦、臺灣的自由落體設計董事長陳俊良、 未來式主席汪麗琴、誠品生活通路發展事業群經理陳儀芳、 影響行銷管理顧問公司董事長張若瑩、基礎創意總監張嘉倫等。

自由落體設計董事長陳俊良表示，今年入圍的作品趨向趣味性， 對臺灣文創來說是很好的現象，特別是作品走入國際舞台的時候， 西方人會比較喜歡產品帶點幽默感，是今年不錯的趨勢。

陳俊良認為，臺灣文創的整體風格，大部分還是著重在小物件上， 期望文創業者不論在材料、工法上，能呈現更深、 更有份量的獨特文化，進而找回臺灣的美好年代及文化話語權。



「TIPA 茶器組合 臻藏版」獲「年度最佳文創精品獎」（圖/文化部）

「年度最佳文創精品獎」中，共有3件設計商品獲獎， 包括幸福鍵有限公司的「TIPA 茶器組合 臻藏版」以使用需求為導向，透過使用閉鎖式活栓， 直立式由上而下的茶湯流洩機制，讓茶葉萃取的過程一目瞭然， 既優雅又實用。

益成金屬工業有限公司的「咖啡勺」， 將咖啡勺同時設計也是封口夾，使用時輕巧順手， 迴轉變身成為與咖啡包裝袋共生的袋口固定夾，極具巧思。 Playback Concept的「旋動」翡翠戒指， 重新結合傳統物料與當代首飾設計，採用天然緬甸翡翠， 試圖打破玉石的傳統形象，十分新穎。

另外，2件圖像原創獲獎作品， 包括張元綺的「掰掰，我的地球朋友」及施暖暖的「迷路」， 皆表現出細膩的畫風及創作者的原創性，具有未來發展之潛力。

2019臺灣文博會已登場， 今年擴大開放至5大展區，獲獎作品已於松山文創園區及花博公園爭艷館展出至28日止，更多詳情請上臺灣文博會官網查詢。