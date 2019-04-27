三金設計師方序中X五月天瑪莎跨界策展　「查無此人-小花計畫」台北當代登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）《查無此人-小花計畫展》由三金設計師方序中，攜手五月天瑪莎共同策劃，以「家的記憶」為題，邀請知名歌手及國內外藝術家跨界共創，結合聽覺及視覺細膩的闡述各自對家的思念，展覽自即日起至7月7日於台北當代藝術館展出。

《查無此人-小花計畫展》由知名設計師方序中攜手五月天瑪莎擔任展覽音樂總監，邀請五月天阿信、李英宏、魏如萱、宇宙人、劉若英等11組歌壇人氣創作歌手加入，攜手國內外10組當代藝術創作團隊，透過流行音樂與當代藝術的跨域創作語彙，共同展出11件多媒體影音裝置作品，演繹最不想遺忘的「記憶」。

《小花計畫》最初由方序中於2015年有感屏東老家眷村面臨拆遷命運，生活記憶逐漸消失，於是發起以「回家」為概念的計畫，喚醒大家對在地文化的保存意識。

今年已邁入第五年的小花計畫延續發起的初衷，首度跨界結合歌手與藝術家共同創作，融合聽覺與視覺的感官體驗展開新篇章，找回自身與土地間的歸屬感。



策展人方序中（圖/台灣英文新聞Lyla）

方序中表示，漸漸地發現「時間」是個溫柔的殺手，追逐時間的我們，在匆忙之間慢慢遺忘曾經珍惜的一切。原以為會一直保留在記憶深處的一瞬之間，卻也隨著季節汰換而失去了光影。

方序中透露，創作者描繪起各自的回憶，透過流行音樂重組原本失去記憶的節奏，再度喚起了回憶的旋律。聽覺描繪出記憶的骨架，視覺豐厚了回憶的肉身，一首首樂曲皆是不斷提醒我們面對不願失去的一切，這些善意的設定，只願讓你在聽完音樂後，彷彿也體驗了每個人的故事。

台北當代強調，展覽為了闡述時間是記憶最大的敵人，別具巧思的再展間廊道上以若隱若現的投影畫面，呈現出「時間」的流動性，導引觀眾穿梭探尋，猶如在時光流逝下追尋腦中逐漸消逝的記憶。



方序中與影像工作者蘇益良創作《親愛的____》（圖/台北當代）

進入展間隨即映入眼簾為矗立於中央的巨大螢幕，為方序中與影像工作者蘇益良將時間具像化的作品《親愛的____》。主角是方序中的外公，由外公的細微表情與佈滿歲月的皺紋臉龐，詮釋時間的流逝與變化。蘇益良說明，現在人們很少對望，作品想強調「凝視」的力量。

值得一提的是，來自日本的明和電機以全新製作發表的7款木製迷你樂器書《文庫楽器》，首度跨國為阿信真摯悠揚的歌聲伴奏，直指人心歌詞中揭示愛與守護是有幸福期限，如同作品名稱《隱形的紀念》，最終將無聲無息埋藏在每個人的內心深處。

另外，1997年順子的《回家》唱出遊子們對家的鄉愁，這次由家家重新翻唱、瑪莎擔任製作，並與香港藝術家曲倩雯共同完成的錄像裝置作品《回家》，將家家的靈魂嗓音和曲倩雯特地到基隆、花蓮等地取景的影像交互結合，透過耳機的聆聽，刻畫出對家鄉的思念情感與想像。

本展邀請到國內外11組音樂人與藝術家參與展出：志樂制樂 (林強+許志遠) X 黃邦銓 + 蔡孟閶、阿信 X 明和電機、魏如萱 + 鳳小岳 + 陳建騏 X 豪華朗機工、家家 X 曲倩雯 、劉若英、方序中 X 蘇益良、李英宏 X 新興糊紙文化 + 齊振涵 + 李嘉泉、茄子蛋 X 王宗欣 、告五人 X 吳仲倫 、宇宙人 X 紀昀 、HUSH X 李霽。



茄子蛋與王宗欣創作《我夢見了小叮噹》，透過多媒體互動裝置呈現（圖/台灣英文新聞Lyla）