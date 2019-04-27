瀨戶內國際藝術祭登場　台藝術家展竹編之美

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019瀨戶內國際藝術祭共邀請225組世界各國的參展團隊，今年台灣參展人數為歷屆之最，包含藝術家林舜龍、王文志及Vocal Asia，作品運用當地媒材竹子大玩竹編工藝，並與當地居民合作透過藝術交流。
2019瀨戶內國際藝術祭（Setouchi Triennale 2019）已於近日開幕，開幕式上我國藝術家林舜龍、王文志及Vocal Asia人聲樂集齊聚，一同打出台灣藝術品牌，台灣觀光局副局長張錫聰、桃園市副秘書長邱俊銘與文化局長莊秀美、台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心主任王淑芳皆到場支持。
台灣藝術家與香川縣長浜田惠照及出席台灣代表合影（圖/文化部）
台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心主任王淑芳表示，本屆瀨戶內國際藝術祭共有225組來自世界各國的參展團隊，台灣林舜龍、王文志及夏季展期Vocal Asia參展，是歷屆參展人數最多的一屆，未來將會持續拓展台灣藝術家參與機會。
王文志於年初即赴瀨戶內海小豆島駐地創作，與中山村民共同創作《小豆島之戀》，這是繼《小豆島之家》、《小豆島之光》、《橄欖之夢》後，與當地居民一同創作的第四件作品。
王文志表示，同一個地點持續創作作品，對藝術家來說是極大的挑戰，他的創作其實是在談空間，這次《小豆島之戀》由3個空間組成，依序是玄關、心靈跟開放表演的空間，作品呈現傳統竹材編織的美感，希望來訪的觀眾都可以用「心」感受。
同樣位於小豆島，還有另一件台灣藝術家作品《跨越國境‧波》，運用當地的竹子，集結當地村民與台灣志工的力量，在與三年前同一片海灘上編織出巨型仿深海生物，透過台日兩端一同疏伐竹林到參與竹工藝創作的過程，讓參與的群眾，跨越語言的障礙，以身心直接感受人與人之間的互動。
林舜龍表示，本屆延續2016年《跨越國境‧潮》的世界小孩之主題，是希望世界上可以關注小孩及環境保育的議題。
另外，夏季展期將由台灣發跡的全亞洲最大規模阿卡貝拉藝術節(Vocal Asia Festival)接力登場，Vocal Asia Festival由台灣Vocal Asia人聲樂集與日本香川縣政府共同主辦，以節中節的模式拓展藝術節的範疇，除亞洲杯阿卡貝拉大賽、大師班、論壇、台日交流音樂會及閉幕音樂會等活動外，也將前進各島辦理風之舞大島紀念音樂會、台灣之聲音樂會及聲之島活動，安排臺灣歌手桑布伊、歐開合唱團前往演出，台灣聲音將響徹瀨戶內海。
王文志與林舜龍作品將持續展出至瀨戶內國際藝術祭秋季展期11月4日為止；夏季展期8月9日至12日，由Vocal Asia人聲樂集帶出台灣音樂的生命力。
小豆島之戀（圖/文化部）