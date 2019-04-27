瀨戶內國際藝術祭登場　台藝術家展竹編之美

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019瀨戶內國際藝術祭共邀請225組世界各國的參展團隊，今年台灣參展人數為歷屆之最，包含藝術家林舜龍、王文志及Vocal Asia，作品運用當地媒材竹子大玩竹編工藝，並與當地居民合作透過藝術交流。

2019瀨戶內國際藝術祭（Setouchi Triennale 2019）已於近日開幕， 開幕式上我國藝術家林舜龍、王文志及Vocal Asia人聲樂集齊聚，一同打出台灣藝術品牌，台灣觀光局副局長張錫聰、 桃園市副秘書長邱俊銘與文化局長莊秀美、台北駐日經濟文化代表處 台灣文化中心主任王淑芳皆到場支持。



台灣藝術家與香川縣長浜田惠照及出席台灣代表合影（圖/文化部）

台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心主任王淑芳表示， 本屆瀨戶內國際藝術祭共有225組來自世界各國的參展團隊， 台灣林舜龍、王文志及夏季展期Vocal Asia參展，是歷屆參展人數最多的一屆， 未來將會持續拓展台灣藝術家參與機會。

王文志於年初即赴瀨戶內海小豆島駐地創作，與中山村民共同創作《 小豆島之戀》，這是繼《小豆島之家》、《小豆島之光》、《 橄欖之夢》後，與當地居民一同創作的第四件作品。

王文志表示， 同一個地點持續創作作品，對藝術家來說是極大的挑戰， 他的創作其實是在談空間，這次《小豆島之戀》由3個空間組成， 依序是玄關、心靈跟開放表演的空間， 作品呈現傳統竹材編織的美感，希望來訪的觀眾都可以用「心」 感受。

同樣位於小豆島，還有另一件台灣藝術家作品《跨越國境‧波》， 運用當地的竹子，集結當地村民與台灣志工的力量， 在與三年前同一片海灘上編織出巨型仿深海生物， 透過台日兩端一同疏伐竹林到參與竹工藝創作的過程， 讓參與的群眾，跨越語言的障礙， 以身心直接感受人與人之間的互動。

林舜龍表示，本屆延續2016 年《跨越國境‧潮》的世界小孩之主題， 是希望世界上可以關注小孩及環境保育的議題。

另外，夏季展期將由台灣發跡的全亞洲最大規模阿卡貝拉藝術節( Vocal Asia Festival)接力登場，Vocal Asia Festival由台灣Vocal Asia人聲樂集與日本香川縣政府共同主辦， 以節中節的模式拓展藝術節的範疇，除亞洲杯阿卡貝拉大賽、 大師班、論壇、台日交流音樂會及閉幕音樂會等活動外， 也將前進各島辦理風之舞大島紀念音樂會、 台灣之聲音樂會及聲之島活動，安排臺灣歌手桑布伊、 歐開合唱團前往演出，台灣聲音將響徹瀨戶內海。

王文志與林舜龍作品將持續展出至瀨戶內國際藝術祭秋季展期11月 4日為止；夏季展期8月9日至12日，由Vocal Asia人聲樂集帶出台灣音樂的生命力。



小豆島之戀（圖/文化部）