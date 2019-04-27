不讓主權被侵犯　川普宣布美將退UN武器貿易條約

美國總統川普今天宣布，美國不會遵守聯合國（UN）規範全球武器貿易的條約，稱這項條約「被誤導」並侵犯美國主權。

美國聯邦參議院從未批准前總統歐巴馬2013年簽署的武器貿易條約（Arms Trade Treaty）。川普表示他將撤銷前任總統的簽名。

川普在印第安納波利斯向全國步槍協會（National Rifle Association）發表演說時說：「我們絕對不會把美國主權讓給任何人。我們絕對不會讓外國官僚踐踏你們在第2修正案獲保障的自由。」川普指的是憲法明定的擁槍權。

川普表示：「這是為什麼我的政府絕對不會批准聯合國的武器貿易條約。」他說：「我今天正式宣布，美國將推翻美國簽署這項被嚴重誤導的條約效力。我們將收回我們的簽名。」

武器貿易條約是在2014年12月生效，目的在尋求規範武器流入衝突區，要求成員國記錄國際間武器轉移，並禁止跨界運送可能用在侵犯人權或攻擊平民的武器。

起初有130國簽署條約，但只有101國批准並加入，包括法國、德國與英國等強權。全球最大武器交易國美國、中國與俄羅斯沒有加入。

聯合國回應川普宣布退出條約一事時，讚揚武器貿易條約在確保國際武器轉移責任上，是「里程碑式的成就」。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，武器貿易條約是「全球唯一能改善國際武器貿易透明度與責任歸屬的工具」。

他說：「我們看到國際緊張局勢日益升高、對武器擴大發展和現代化再度產生興趣，武器貿易條約對現在而言特別重要。」