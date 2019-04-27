唐鳳華府交流　拜會層級高於預期

行政院政務委員唐鳳今天表示，他在華府一周的拜會最常聽到的字彙是「前線」，這不僅彰顯台灣的形勢險峻也意味台灣有很多朋友。至於拜會層級，他則表示「超乎預期」。

行政院政務委員唐鳳結束華府一周訪問行程後與此間華文媒體茶敘時表示，這次來華府設定3個題目，一是保護選舉，不受境外勢力滲透操縱、保護民主；二是在資通安全上的守護，尤其是關鍵基礎設施與所有設施安全；三是如何與全世界主張開放、自由的政府夥伴達致更深一層關係。

唐鳳在近一周與華府官員、智庫會談後說，最常聽到的字眼是「前線」（frontline）。這意味台灣的處境確實險峻，但也彰顯台灣在華府有許多朋友，也都認為台灣的前途不是台灣自己的事務，也與區域穩定、全球戰略有高度關聯。

至於拜會的美方層級，唐鳳則表示，「一個禮拜下來，超乎自己預期」，但基於台美默契」不方便多說。

唐鳳表示，台美不光是外交、軍事合作，在民主創新與資安防護方面，美方有時也需要台灣扮演重要角色。這樣的合作不只是短期，也是長期的民主、自由等價值的實質呈現。

但他也提到許多美方朋友提醒台灣，不要只用台灣海峽角度了解台灣戰略地位，也應以印度太平洋角度、以及全球角度，結合整個印太地區人民共同爭取自由、開放價值。

被問及台美選舉都受到境外勢力干預，唐鳳表示，這些惡意、虛假、危害的假訊息，讓台美有許多針對資訊操縱的具體合作事項。美國對於如何保護選舉不要受到境外訊息攻勢有一些想法也做成報告，在此次華府參訪過程中交換意見，對於確保境外資金不會透過廣告影響選舉、政治獻金上限等也進行深入討論。