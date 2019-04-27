2019國泰飯店觀光事業 春季線上旅展正式開跑

為迎接2019台中國際旅展，國泰飯店觀光事業旗下HOTEL COZZI和逸飯店、MADISON TAIPEI慕軒飯店與Courtyard by Marriott Taipei Downtown台北國泰萬怡酒店，三品牌共6館攜手推出春季超優惠住宿和餐飲券，其中最具親子人氣的和逸飯店．台南西門館，更首度與卡通頻道Cartoon Network進行全台唯一聯名合作，特別規畫探險活寶(Adventure Time)、飛天小女警(The Powerpuff Girls)和熊熊遇見你(We Bare Bears)等卡通頻道明星的主題情境與設施，邀請大小朋友和粉絲們共遊台南。即日起至2019/5/31開放線上訂購，趕緊規劃你的春夏旅遊與美食計畫吧!

此次優惠最大、直下22折起的和逸飯店．高雄中山館「雙人住宿券」超優惠只要NT$2,200起，飯店位於熱鬧的捷運三多商圈站出口旁，鄰近駁二藝術特區、西子灣等高雄知名景點，是旅客最推崇的住宿地點；還有位於台南市中心、超熱門的親子主題飯店—和逸飯店．台南西門館也推出適合一家大小的「雙人住宿券」和「四人住宿券」，每房NT$3,800起。

住宿券部分還包括位於台北精華地段的和逸飯店．台北民生館與台北忠孝館推出的「雙人住宿券」每房NT$3,600起；連續2018-2019兩年榮獲米其林推薦旅館的慕軒飯店「雙人住宿券」NT$5,000，以及甫開幕的台北國泰萬怡酒店「雅緻客房一泊二食雙人住宿券」NT$6,688和「雅緻客房雙人住宿券」NT$4,900，提供商務人士差旅絕佳選擇。

除了住宿券，餐券也是旅展搶手商品，包含慕軒飯店的GUSTOSO義大利餐廳「平假日午餐券」NT$590/人、URBAN331威士忌酒吧「平假日雙人下午茶券」NT$690以及可於兩餐廳通用的「平假日晚餐券」NT$990/人，超值折扣53折起。擁有30樓高空美景的和逸飯店．高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳推出「平假日午晚餐券套組(10入)」NT$3,300和「平假日肋眼牛排午晚餐券」NT$780/張。嶄新的台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen餐廳則主打「自助餐券套組(10入)」NT$9,990。提供洽公或與三五朋友相約享用美食的多種選擇。

即日起至5月31日，國泰飯店觀光事業春季線上旅展24小時開放訂購，輕鬆選擇想體驗的住宿和餐飲商品，為您省荷包開心出遊去!