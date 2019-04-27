寵愛媽咪 台北華國大飯店中西料理優惠盡出

送花？送禮物？送現金？其實陪媽媽聊聊天，再一起好好吃頓飯，才是愛媽咪最好的方式！台北華國大飯店慶祝母親節，各廳皆推出精緻菜餚與絕佳優惠，邀您與媽媽共度美好時光。帝國會館潮廣料理桌菜（$18,888/ 10人）、華國牛排館【神戶和牛】套餐（$2,480/ 位）、甜點遊戲【心花開】母親節限定蛋糕（$580/ 6吋）。4/25~5/12活動期間，各廳分別贈送日本進口北海道赤肉哈密瓜餐前酒、母親節手工蛋糕、果汁無限暢飲等優惠；並精選華國祖傳滴雞精、3A極品燕盞等頂級伴手禮，於 （5/1~12）提供85折優惠，與媽媽歡度母親節。

華國牛排館以「大地母親」與「大海母親」為發想，推出分別以海、陸當季新鮮食材製作的套餐。「大海母親」套餐（$1,880+10%/ 位）以2.5公斤波士頓龍蝦、肥碩廣島牡蠣及一公斤要價四百元的日本大眼鯛魚三種頂級海鮮組合，用最能展現食材新鮮度的鐵板方式料理；搭配L級生食大干貝，襯超夯健康穀物紅藜麥作為前菜；色彩繽紛的沙拉則是以十多種在地小農每日親送的新鮮蔬果組合，淋上酸香開胃自製油醋醬，為媽咪的健康做最好的把關。餐後令人驚喜的特製甜點是主廚使用台南南鯤鯓，甜度高達20度的頂級哈密瓜，製作出帶有清爽薄荷氣息的冰涼哈密瓜雪酪與充滿乳酪香氣的哈密瓜閃電塔。

「大地母親」套餐（$2,480+10%/ 位）主菜選用A5等級神戶紅酒和牛老饕部位，先以鐵板香煎封住肉汁後，再以華氏2400度的超級烤箱快速爐烤，肉質鮮嫩潤口；製作起來相當費工的番茄起司沙拉，耗費兩天將番茄泥過濾出的晶瑩汁液製成果凍，搭配價高量少，風味特殊的水牛乳莫扎瑞拉起司，風味兼具酸香與柔順，是極為少見的沙拉料理；柔軟肥厚的鴨肝，搭配溫潤甘甜的自製無花果醬，呈現出前菜的細緻質感。凡點用母親節套餐即免費享有日本進口北海道赤肉哈密瓜餐前酒，獨特的香甜口感一試難忘。5/12當日用餐再贈送媽媽們康乃馨！貼心的優惠與驚喜，必定給媽咪一個難忘的回憶。

帝國會館潮廣料理則推出兩款感恩桌菜（$18,888+10%/ 10人）及（$13,888+10%/ 10人）將雞、鴨、羊、豬、魚、蝦、蟹等七大食材以爆炒、冷盤、燉湯、清蒸等經典方式呈現12道好菜，搭贈席間果汁無限暢飲與紅酒買一送一，用豐盛的料理感謝辛苦的媽媽。

甜點遊戲烘培坊推出【心花開】母親節限定蛋糕（$580/ 6吋；$290/ 4吋），以桑葚、草莓、櫻桃等新鮮果泥製作的酸甜慕斯為主體，內裏層層疊入主廚自製的手工橘子奶油、添佐桔酒提香的草莓果凍，與混合奶香與鹹香兩種起司的乳酪餡，最終於表面淋上晶亮濃滑的覆盆子鏡面，綴上翻糖玫瑰與水果草莓。凡於母親節活動期間（4/25~5/12）週一~週五於帝國會館享用母親節桌菜，即贈送心花開6吋蛋糕一個；於華國牛排館指定母親節套餐即贈送心花開4吋蛋糕一個！