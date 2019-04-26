雲朗觀光集團 母親節犒賞媽咪米其林三星饗宴

母親節是表達感謝媽媽的重要日子，雲朗觀光集團為體恤母親們的辛勞，獲《2019台北米其林指南》三星評鑑的君品酒店頤宮中餐廳首推母親節限定套餐，5/11(六)及5/12(日)每人NT$6,880+10%，預定十人以上包廂再送2019獲媒體評比冠軍的母親節蛋糕。同兩日「與母同行」至雲品溫泉酒店的寒煙翠中餐廳或彩雲軒鐵板燒更分別贈送媽媽暖心煲湯及半隻波士頓龍蝦，更於五月份推出每日限量五間的住房專案，主打「最親密的閨密就是媽媽」，贈送資生堂面膜與NT$500消費券。

翰品酒店新莊舉辦「媽媽的少女時代」線上活動拿好禮；翰品酒店桃園則「翰」媽媽相約「品」味幸福食刻，4/30前完成付訂享菜色升級；翰品酒店高雄也於5/4(六)到5/12(日)力推感恩母親節桌菜，中式宴席滿NT$8,990加贈每桌紅酒，港都茶樓更特別推出期間限定六人餐感恩優惠價；翰品酒店花蓮則是5月份平日晚餐同桌消費滿NT$3,000，即贈價值NT$1,580的法國進口原料保養品給媽媽。

兆品酒店台中恰好適逢20周年，結合母親節推出5至10人豪華饗宴升等方案，並舉辦系列活動與好禮抽獎，獎項總價值破萬元；兆品酒店嘉義除了舉辦奉茶活動和贈送康乃馨外，還提供數套古裝讓您帶著媽媽一起穿越時空；或者也可以帶媽媽到宜蘭吃櫻桃烤鴨，兆品酒店礁溪於5/1至5/12推出一品鴨十人合菜，4/30前付訂再加碼送紅酒與脂香鴨二吃優惠券，讓媽媽們大飽口福歡度母親節。

母親節除了帶媽媽上館子、住飯店，再獻上一顆甜美蛋糕更能讓媽媽倍感溫馨，雲朗觀光旗下飯店除了推出各項活動優惠之外，部分館別也有對外販售母親節限定蛋糕，其中君品酒店今年全新設計的「層層心意」(NT$880/6吋)，更獲得2019蘋果日報母親節蛋糕評比創新類冠軍，以法國千層酥工法製作，將培根、焦糖蘋果與白蘭地巧妙融合，別出「心」裁、層次分明，甜中帶鹹、口感獨特。

雲品溫泉酒店則推出造型典雅的「Mama母親節蛋糕」(NT$980/8吋)，將乳酪蛋糕加入黑胡麻，再搭配鐵觀音甘納許內餡，濃郁口感猶如對母親濃濃的愛，4/30前預訂可享早鳥價NT$720，銷售至5/9止。翰品酒店花蓮也推出「母愛心之語」(NT$680/6吋)和「花藝果凍蛋糕」(NT$450/6吋)二款母親節蛋糕，分別以花蓮在地食材和康乃馨入味製作呈現，數量有限、售完為止。