千呼萬喚始出來！北捷100億人次幸運兒現身

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台北捷運3月31日上午11時35分在中和新蘆線新莊站誕生了第100億民旅客，立刻發出「通緝令」協尋幸運兒，今（26）日公布身分，由居住在北投的黃先生抱走大獎。

北捷表示，幸運兒是現年約70歲的黃先生，當天上午搭乘捷運到新莊掃墓，沒想到就成了第100億人次旅客，可獲得免費搭乘1年捷運的悠遊卡及ASUS筆記型電腦。

黃先生回憶，接到通知中獎的電話，「一度以為是詐騙集團！」個性低調的他，目前在市場賣三明治，平時會使用敬老卡搭乘捷運出遊，今日由妻女陪同出席領獎。黃先生笑稱，年歲已大不會用電腦，女兒已直接預定。

除了第100億得主外，前、後各5名旅客同樣有禮，可獲得3個月（90日）免費搭乘捷運悠遊卡。截至目前為止，尚有4名幸運兒尚未現身，北捷呼籲31日上午11時許在板南線龍山寺站（票卡6960770139）、文湖線動物園站（票卡8101310010949000）（票卡7211170512001158）（票卡1007011802277198）出站的旅客，儘快向捷運公司報到。

得獎者須於今年4月30日（週二）23時59分前與北捷活動小組聯繫，可寄送電子郵件（郵件主旨請註明「百億幸運兒中獎人」，email至e23616@metro.taipei）或撥打電話（週一至週五9時至18時，02-25363001分機8163，葉小姐），逾期視為放棄領取權利。