新北市政府跨國「荷」作《狂歡時刻》停機坪秘境公開

臺荷聯合製作電影《狂歡時刻High Time》日前於新北市政府頂樓停機坪拍攝取景， 該片導演王洪飛（David Verbeek）曾以在臺拍攝的長片《R U there》入選坎城影展一種注目單元，荷蘭方製作公司Lemm ing Film更曾以電影《單身動物園》獲坎城影展評審團獎。因此《 狂歡時刻High Time》受到歐亞影視界的高度矚目。 此次透過新北市文化局協拍中心的協助，將樓高140.5米位於 33 層頂樓的市府停機坪作為主要場景；從停機坪向下俯瞰， 美麗的新北市城市天際線盡收眼底， 也將現代摩登的新板特區躍上國際。

電影《狂歡時刻High Time》由荷蘭男主角薛斯‧布隆（Gjis Blom）臺灣男女主角鍾瑶、曹晏豪以及主要演員安妮、 阮承恩主演，擅長以新世代年輕人為創作題材的荷蘭導演王洪飛（D avid Verbeek）多次贏得鹿特丹國際電影節金虎獎等獎項。200 9年更以於臺灣拍攝的劇情長片《R U There》入選2010年坎城影展「一種注目」單元。 這次持續以臺灣為創作元素，與臺灣演員與劇組合作。

文化局期望透過跨國合作協拍， 藉由不同國家導演的視角呈現多元豐富的新北市， 對於各式跨國合作案更是抱持樂觀其成的態度， 同時期望能為影視產業創造榮景，打造友善的協拍環境， 讓新北市成為培育影視工作者的搖籃， 讓更多優秀的臺灣影視作品有機會進軍國際。