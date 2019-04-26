二重國中校舍活化 三重區再增幼兒園

新北市教育局於今(25)日於二重國中「 變身優質幼兒園，校園空間大改造」活動， 市長侯友宜到場視察新設幼兒園設施，並將原有印有「二重國中」 國中課椅改造成未來幼兒園使用， 展現加速盤點全市餘裕空間作為公共設施之具體作為。

市長侯友宜表示：打造新北市成為親子友善城市，自上任以來、 持續推動共融性公園、友善通學步道， 今天特別宣布最新的校園空間大改造， 二重國中自108學年度起新設附設幼兒園4班，收托106人， 其中包含1班2歲專班，可銜接鄰近二重公共托育中心及二重國小， 形成0-15歲「二重學習家園」。 未來新北市將持續盤整學校餘裕空間， 每年增設公共化幼兒園25班以上， 今年8月起銜接中央政策實施辦理2至4歲育兒津貼， 期減輕家長育兒負擔。

新北市自100至107學年度總計活化約729間教室， 增設431班公共化幼兒園及26家公共托育中心， 108學年度公共化幼兒園預計增設41班，增加招收1, 058人，0-6歲幼托公共化總數將達4萬5,160人。 另為解決每年公共化幼兒園招生時家長排隊現象，新北市特建置「 公立及非營利幼兒園招生E23」網站，自108學年度起， 公共化幼兒園採網路報名及現場紙本報名雙軌制， 更提供家長線上即時查詢各園缺額、登記人數及抽籤結果， 無須至現場排隊等候，讓家長省時間在家陪伴孩子度過親子時光。

新北市108學年度公立及非營利幼兒園「優先入園」階段， 將於5月20日(星期一)上午9時起開放網路報名；「一般入園」 期程將於5月28日(星期二)上午9時起開放網路報名， 教育局提醒家長應依登記身分別及教育局公告之缺額情形， 選擇一所公立幼兒園或非營利幼兒園辦理各階段入園登記， 以免喪失權益。招生作業日程等相關訊息， 請至新北市幼兒教育資源網查詢。