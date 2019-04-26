南極帝王企鵝數量銳減　料與氣候變遷有關

（台灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）位於南極洲的哈雷灣（Halley Bay）是世界上第二大的帝王企鵝繁殖地，不過科學家卻發現，哈雷灣過去三年近乎沒有帝王企鵝繁殖的紀錄，推論是與氣候變遷造成棲地消失有關。

哈雷灣長年冰寒，被科學家認為是絕佳的企鵝繁衍地，過去每年都有1萬5,000隻至2萬4,000隻帝王企鵝遷徙至該地繁衍後代，且估計全世界有百分之八的帝王企鵝都是在此繁衍。

然而一份在週三（24）刊登於《南極科學》（Antarctic Science）的研究報告指出，在2016年及2017年，帝王企鵝在哈雷灣繁殖的紀錄是零，在去（2018）年也只有少量的企鵝在哈雷灣繁殖。

儘管研究發現在附近的另一個企鵝繁殖地道森蘭頓（Dawson-Lambton）冰川出生的企鵝寶寶近年有增加的趨勢，但增加的數量仍遠不及哈雷灣失去的新生企鵝多。

研究作者且是英國南極研究團隊（British Antarctic Survey）成員的特瑞森（Phil Trathan）表示，他們60年來從未見過如此大規模的繁衍失敗案例，在這般大的繁殖地有如此全面的繁衍失敗是很不尋常的。

道森蘭頓冰川原本就有帝王企鵝棲息，在2017年，科學家發現在此繁衍的企鵝增加了1萬1,117隻，到了去年則又增加到1萬4,612隻。特瑞森指出，雖然在道森蘭頓冰川上繁衍的企鵝增加了是件好事，但數量與過去相比仍然有差，因為不是每對企鵝都會移至該地繁衍。

科學家們認為這與「岸冰」因氣候變遷而崩解有關，因為帝王企鵝都會在連結陸地及海洋的岸冰上產卵、孵蛋，甚至照顧剛出生的企鵝，待企鵝寶寶成長一段時間後，才會移動到其他地方。

伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）的企鵝專家強努費爾（Stephanie Jenouvrier）認為特瑞森的研究報告是合理的。

強努費爾指出，研究報告提到超級強烈的聖嬰現象導致海洋結冰融化的面積比正常的還大，造成岸冰暴露在海風及海浪中，這會使得企鵝繁殖地變得較不穩定。不過他也提及，現階段無法證明人為的全球暖化是否是造成企鵝數量減少的原因。

帝王企鵝與國王企鵝屬不同種，是企鵝家族裡體型最大的，特徵是黑色的頭、背、尾及翅，耳及頸處有略帶金黃的毛羽，肚子為白色，體重可達40公斤左右，壽命約為20年。