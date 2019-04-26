蔡英文遭辱罵 賴清德：輸掉選舉也絕不攻擊他人

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）針對名嘴吳祥輝昨（25）日對總統蔡英文的性別歧視言論，前行政院長賴清德今（26）日受訪時強調，大家不應彼此攻訐，「他就算輸掉選舉，也絕不會攻擊他人」。

自由時報報導，賴清德表示，昨日參加台灣社所舉辦的捍衛台灣主權、反中國併吞記者會，並不清楚與會來賓會作何發言，他反對任何人的攻擊言論，重申他對「君子之爭」的堅持。

賴強調，本次參選，是有感於民進黨的困境、台灣局勢的險峻，為了爭取國人支持。他希望所有支持者都能保持理性，不要互相攻擊，讓台灣社會能監督這一場君子之爭。

賴重申，無論輸贏，絕不攻擊他人，這是他的信念，也盼各界人士一同響應，讓這場民進黨初選成為典範級的民主選舉。

對於蔡英文在臉書上呼籲團結，賴清德受訪時回應，初選這道民主程序有助黨內團結、凝聚社會力量。他透露尚未收到黨中央邀請，與蔡再次會面，他雖願意遵照黨中央安排二人會商，但認為不應在還沒透過初選決定人選時，就大談某某配，認為此舉恐有「公然搓圓仔湯」之嫌。

中央社報導，賴清德今天下午與前美國副總統錢尼的副國家安全顧問葉望輝（Steve Yates）會面，並一同參觀在台南愛國婦人館展出的台灣關係法40週年特展，二人還特地跑去吃剉冰。葉望輝回憶，他30年前曾在台南當傳教士，1988年的那個夏天，在炎熱的台南，吃蔥油餅與剉冰可說是令人難忘的經驗。葉望輝表示，他1980年代來到台灣，30年來，看著台灣民主進步，如今能有激烈的競爭，是成功的民主典範。

賴清德與葉望輝一同參觀台灣關係法40週年特展（圖／中央社）