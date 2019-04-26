太陽能電池也愛咖啡因　台裔科學家團隊發現續航關鍵

（台灣英文新聞/國際組/綜合報導）喝咖啡也能成為科學研發的靈感！加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授楊陽的團隊，美國洛杉磯時間25日發表研究成果指出，咖啡或茶葉中所含的咖啡因，能有效提升鈣鈦礦太陽能電池的熱穩定性。

中央社報導，楊陽來自台灣，任教於UCLA材料科學工程學系，他領導的研究團隊25日在國際知名科學期刊「焦耳」（Joule）發表最新研究成果，題目為「咖啡因能改善鈣鈦礦太陽能電池的性能與熱穩定性」。

楊陽說，研究的靈感來自研究生王睿、薛晶晶去年(2018年)3月喝咖啡的靈機一動，「咖啡因的沸點大約在攝氏300度，遠高於太陽能電池正常的工作溫度， 這想法值得一試」。

鈣鈦礦太陽能電池（perovskite solar cells）有兩大優點，分別是高光電轉換效率、低製造成本，被視為太陽能產業的明日之星，發展不到10年，效率已接近花40年研究的矽晶電池。

鈣鈦礦電池至今沒有實際商用化的主要因素是熱穩定性不佳。楊陽表示，太陽能電池不間斷地接受太陽光照射，會使電池溫度升高，因此必須有夠好的熱穩定性。

楊陽團隊研究發現，咖啡或茶葉中含有的化學分子會與鉛形成鍵結。這種有趣的化學作用，有利於鈣鈦礦太陽能電池運行。

研究人員發現，加入咖啡因的鈣鈦礦電池，能保持其熱穩定性長達1300小時（約55天），保有86%的初始轉換效率。無咖啡因的鈣鈦礦電池的對照組，在同樣的測試條件下，175小時之後（約7天），發現其轉換效率只剩下原本的60%。

楊陽表示，咖啡因產生的化學效應或可幫助鈣鈦礦電池更進一步商用化，而咖啡因是他們發現第一個具有此功效的化學分子。現實世界中，或許還有其他分子更有效。

楊陽曾在2016年入選全球最具影響力的科學家，目前是加州奈米系統研究中心（California NanoSystems Institute）的重要學者。

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Caffeine Improves the Performance and Thermal Stability of Perovskite Solar Cells