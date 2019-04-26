本週發行量加權股價指數跌幅約為0.15% 上市股票總市值達33.06兆元

根據臺灣證券交易所統計，2019年4月26日發行量加權股價指數收盤為10,952.47點，較上週(2019年4月19日)的10,968.50點下跌16.03點，跌幅約為0.15%，台灣50指數收盤為8,263.69點，較上週的8,282.95點下跌19.26點，跌幅約為0.23%，寶島股價指數收盤為12,541.18點，較上週的12,570.13點下跌28.95點，跌幅約為0.23%。產業別指數方面，漲幅以紡織纖維類指數上漲2.21%為最大，跌幅以電子零組件類指數下跌2.15%為最大，未含金融類指數下跌28.13點，跌幅約為0.30%，未含電子類指數上漲121.13點，漲幅約為0.81%，未含金融電子類指數上漲101.32點，漲幅約為0.80%。

本週集中交易市場總成交金額為5,797.83億元，全體上市股票成交金額為5,250.55億元，股票成交量週轉率為1.54%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類1,351.26億元，占全體上市股票交易金額25.74%

第二名，電子零組件類961.87億元，占全體上市股票交易金額18.32%

第三名，光電類703.42億元，占全體上市股票交易金額13.40%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類6.16%

第二名，光電類3.86%

第三名，半導體類3.35%

累計今年年初開盤迄今共72個交易日，集中市場總成交金額為8兆2,623.24億元，市場日平均成交金額為1,147.54億元，股票成交量週轉率為21.33%，股票日平均成交量週轉率為0.30%。

2019年4月26日全體上市公司市場總值為新台幣33兆597.54億元，較上週(2019年4月19日)市值33兆1,113.53億元減少515.99億元，減幅約為0.16﹪。