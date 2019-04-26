「國泰民安100年」 溯本追源聖火點燃紀念活動

國泰國小及民安國小今(108)年迎來創校100周年，特別於今(26)日溯源回到新莊國小舉辦「聖火點燃紀念活動」，代表教育的傳承與綿延，期盼能帶動新莊地區的教育更加蓬勃發展，再開創未來的百年教育高峰！
日治時代，新莊地區熱心人士為了後代子孫在當地各廟宇開辦書房，由地方士紳任授課，文風鼎盛。民國前14年，於文昌祠成立新莊第一所學校「興直公學校」。12年後，搬遷至現今新莊國小校址。民國8年再創辦「興直學校西盛分教場」，民國39年遷至新校址，並於民國52年改名為國泰國小，原址則設立民安分校，民國50年獨立為民安國小。兩校合稱為「國泰民安」，期許藉由教育的力量，讓國家太平、人民都能安居樂業。
歷史悠久的國泰國小位於新莊區區中心，銜接新北、臺北交界處，結合了在地風土民情，發展在地悠久歷史脈絡與文化。近年更發展創客、直排輪、烏克麗麗、圍棋等多元樣貌的社團，提供國泰學子發展潛力多元展能的機會與舞台。
民安國小則是本市體育重點學校，也是體委會重要的基層訓練站，訓練項目包含棒球、手球、網球、壘球、桌球等，多年來培育許多優秀運動員，如棒球國手陳冠宇、陳禹勳、網球國手李亞軒，皆畢業於民安國小。
新莊、國泰，以及民安國小將為孩子的學習力、品格力、創造力，注入新氣象，更期盼能藉由本次聖火傳遞的傳承意義，將學校的優良傳統及創新精神傳遞下去。