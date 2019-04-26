「國泰民安100年」 溯本追源聖火點燃紀念活動

國泰國小及民安國小今(108) 年迎來創校100周年，特別於今(26) 日溯源回到新莊國小舉辦「聖火點燃紀念活動」， 代表教育的傳承與綿延，期盼能帶動新莊地區的教育更加蓬勃發展， 再開創未來的百年教育高峰！

日治時代，新莊地區熱心人士為了後代子孫在當地各廟宇開辦書房， 由地方士紳任授課，文風鼎盛。民國前14年， 於文昌祠成立新莊第一所學校「興直公學校」。12年後， 搬遷至現今新莊國小校址。民國8年再創辦「興直學校西盛分教場」 ，民國39年遷至新校址，並於民國52年改名為國泰國小， 原址則設立民安分校，民國50年獨立為民安國小。兩校合稱為「 國泰民安」，期許藉由教育的力量，讓國家太平、 人民都能安居樂業。

歷史悠久的國泰國小位於新莊區區中心，銜接新北、臺北交界處， 結合了在地風土民情，發展在地悠久歷史脈絡與文化。 近年更發展創客、直排輪、烏克麗麗、圍棋等多元樣貌的社團， 提供國泰學子發展潛力多元展能的機會與舞台。

民安國小則是本市體育重點學校，也是體委會重要的基層訓練站， 訓練項目包含棒球、手球、網球、壘球、桌球等， 多年來培育許多優秀運動員，如棒球國手陳冠宇、陳禹勳、 網球國手李亞軒，皆畢業於民安國小。

新莊、國泰，以及民安國小將為孩子的學習力、品格力、創造力， 注入新氣象，更期盼能藉由本次聖火傳遞的傳承意義， 將學校的優良傳統及創新精神傳遞下去。