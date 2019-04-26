8檔ETN連結臺灣指數公司編製指數 預計於4月30日同步掛牌

受惠於金管會政策開放「指數投資證券」 （Exchange Traded Note, ETN），且近期多家證券商已完成相關申報作業，首波預計將有10檔ETN於4月30日同步掛牌，其中有8檔ETN標的指數連結臺灣指數公司編製之台股指數，為台灣指數化投資市場增添大批生力軍，挹注資金動能。

臺灣指數公司表示，此8檔台股ETN所追蹤之標的指數均為報酬指數，類型多元，涵蓋市場標竿型、產業型、主題型、風格型及客製化等多樣特色;

其中6檔由臺灣指數公司團隊於去(2018)年配合ETN特質進行開發設計，再陸續編製發布，並順利完成指數授權，以滿足發行人與投資人對於指數化商品的殷切需求。

臺灣指數公司統計截至2019年4月15日，臺灣指數公司已完成自有指數授權國內外機構發行19檔交易所掛牌商品(Exchange Traded Products ，ETP)，包括10檔ETF、8檔國內ETN、1檔國外ETN等，指數連結應用範圍已由國內延伸至國際。臺灣指數公司將持續與國內外合作對象共同致力推動台灣指數化投資生態系統(ecosystem)、創造多贏，活絡資本市場。

全球首檔 ETN 商品為美國巴克萊銀行於2006年所發行，追蹤高盛原物料指數，目前歐美及亞洲主要資本市場均有ETN商品；亞洲市場如韓國發展蓬勃，依據韓國交易所統計，自2014年商品問世至2018年8月ETN已成長至195檔，資產規模達5.9兆韓元（約新台幣1728億元），每日平均成交金額約3,100億韓元（約新台幣90.8億元）。另依據BlackRock統計，截至2019年Q1全球ETP市場規模由2018年4.8兆美元成長至5.4兆美元，顯示全球指數化投資趨勢持續成長，未來台灣投資人可透過包括ETN、ETF或連結基金等工具參與指數化投資，進行資產配置、策略交易、套利避險等，市場投資方式豐富多樣，並可望擴大台灣指數化投資市場規模，成長潛力可期。