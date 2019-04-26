女模命案大逆轉！「土豪哥」10年改判2年 100萬交保

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)「土豪哥」朱家龍2016年在W飯店開毒趴，期間郭姓女模吸毒過量暴斃，引起社會關注。《聯合》報導，高院更一審今(26)日宣判，因朱家龍等人已和郭女家屬達成和解，另認為三人轉讓禁藥與郭女死亡沒有因果關係，改判朱家龍2年10個月徒刑、洪聖晏2年6個月徒刑。

評議之後，裁定朱家龍100萬元交保、洪聖晏15萬元交保，並限制出境、出海，而朱家龍交保後一語不發離開高院，隨即搭車離開。

中央社報導 ，台灣高等法院是依藥事法轉讓偽藥或禁藥罪，改判朱家龍2年10個月徒刑。

報導稱被害女模的父親，上午聽到媒體轉述今天的判決結果時，反應相當錯愕。

律師吳孟良表示，雖然已和解，但女模父親聽到判決結果時，內心還是很痛苦，很遺憾。不過既然已經和解，也不便多表示意見。

吳孟良說，一般已和解的案件，雙方是不會再提上訴，不過是否上訴，還要和家屬討論。至於檢方是否上訴，還不知道。

朱家龍被控於民國105年12月2日訂房入住W Hotel，邀友人洪聖晏、蔡逸學辦毒品派對，另邀郭姓被害女子等人參加，同時提供大批毒軟糖、毒梅片同歡，導致郭女於12月7日因用毒過量身亡。

一、二審依藥事法轉讓偽藥致人於死罪，判朱家龍10年徒刑；蔡逸學、洪聖晏各被判刑10年、10年6個月。最高法院將朱家龍、蔡逸學、洪聖晏所涉部分發回高院更審，高院更一審今天宣判。