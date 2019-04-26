司法院矢言淘汰爛法官 司改團體臉書嗆「愛說笑」

（台灣英文新聞 /社會組 綜合報導）司法院秘書長呂太郎昨日（25）在立法院司法及法制委員會備詢時表示，司法院對於不適任法官一定下重手淘汰，對此「法官翻轉司法群策會」同日於臉書專頁上回應表示不以為然。

「法官翻轉司法群策會」由資深及中生代法官組成，日前表示台灣司法系統繼承過多傳統權威體制文化，造成權貴、階級等陋習。此次回覆司法院的備詢說法，指責司法院言行不一，試圖雙邊討好，矇騙司法人員與民眾。

「群策會」質疑司法院團隊於任內通過審判兩位有問題法官人事案，若非監察院約詢調查，俞姓法官不會在被彈之前自動請辭。「如果不是本粉絲頁點名批判…這些人會被調查懲處或自行請辭嗎？」臉書專文寫到。

俞姓前法官在桃園地方法院多年來無故延遲辦案，造成當事人權益被侵害，事證明確且情節重大，俞姓前法官在被約詢調查後於去年9月請辭，監察院監察委員會於同年12月無異議通過彈劾。

「群策會」批評司法院對於長期不敬業或辦案嚴重疏失的情況按兵不動，面對外界質疑時則說好聽的話，塘塞民眾與敬業的司法人員。

臉書文章中，群策會認為司法院院長與立法委員放任不適任法官、檢察官失職，將責任推卸到法官身上，要求法官執行監督責任。「享有職務監督權限的首長不做這些事情，卻要一群自律自省的法官在體制外做這些事情，台灣是民主國家嗎？代表民意的立委在幹什麼？」