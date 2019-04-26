高市府前專委趙嘉寶通緝5年 屏東落網

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高雄市政府前專門委員趙嘉寶在逃亡5年之後，昨（25）日終於在屏東被刑事局及高雄市警方逮捕。趙嘉寶遭控收賄，2014年判刑11年定讞卻遲未報到入獄服刑，因此在2015年遭到通緝。

中央社報導，趙嘉寶因索賄違反貪汙、商業會計法等罪遭到起訴。據悉他在擔任高雄世運基金會副執行長期間，負責辦理世界運動會行銷媒體採買暨整體企劃執行委外辦理服務等工作。在處理高雄市政府另辦理夢時代「夏日活動」標案時，因廠商發生自籌款比例不足問題，無法執行相關活動標案，要求台灣電通公司贊助經費，並藉此勒索新台幣180萬元賄款。

此外，他還假藉打點評審委員的名義向廠商收賄新台幣50萬元，並於事前告知6個抽驗點及抽驗時間，進一步詐取20萬元，總計共向台灣電通公司索賄250萬元。

高雄地方法院裁定趙嘉寶19年徒刑，趙雖不服提起上訴，但高雄高分院審理後，仍依貪污等罪判趙嘉寶徒刑13年6個月，高雄高分院更一審改判9年6個月，最高法院於2014年7月駁回上訴定讞。趙嘉寶另涉其他3案且均判有罪，4罪合併定執行刑11年。由於趙嘉寶遭判刑後遲未到案執行，2015年6月被高雄地檢署發布通緝，逃亡5年後昨日終於落網。