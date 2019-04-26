制裁下仍能買豪華賓士？ 金正恩出訪禮車意外成焦點

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）川金會沒進展，金正恩改投入俄國懷抱，與普丁的海參崴世紀「普金會」再度席捲媒體頭條，不過有意思的是，其中一項關注焦點竟是，他的加長型戴姆勒（Daimler）賓士座駕究竟打哪來的？

美聯社報導，在聯合國制裁下，北韓與國際的貿易活動遭到大規模限縮，照理來說其並無途徑可購買各類精品，遑論豪華轎車。然而，包括兩次川金會與本次普金會，鎂光燈捕捉到的盡是金正恩搭乘各款賓士加長禮車的畫面，而且還不是普通的頂級，而是有著「防彈移動城堡」之稱的Mercedes Maybach S600 Pullman Guard，以及Mercedes Maybach S62等尊榮車款。

賓士母集團德國車商戴姆勒發表聲明指出，對北韓如何取得這些高級車款毫無所悉，強調一切銷售活動絕對符合法規，與北韓的商務關係已中斷至少15年。不過聲明強調，由第三方經手的二手車銷售活動不在該公司控管範疇。

戴姆勒是全球數一數二的商用豪華轎車車商，也是6噸以上貨車的最大製造商。生產鏈擴及歐洲、美洲、亞洲與非洲。戴姆勒指出，賓士Mercedes-Benz Pullman車款提供客戶「最極致的秘密會議需求」。

金正恩搭乘的車款，據信搭載了各種通訊與娛樂系統，一方面能完全掌握全球脈動，「同時享有個人專屬的奢華與舒適搭乘體驗」。不過從這點也可看出，儘管美國與聯合國對北韓實施了最高級別的制裁，金氏王朝依舊能想方設法取得各類精品。

普金會，金正恩搭乘賓士豪華轎車（美聯社）

世紀普金會（美聯社）